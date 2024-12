Wiedereröffnung von Notre-Dame

2019 wurden die Turmspitze, die Dächer des Kirchenschiffs und der Seitenschiffe sowie die gesamte Dachkonstruktion bei dem Brand schwer beschädigt. Nach Jahren intensiver Restaurierungsarbeiten wird Notre-Dame am 8. Dezember 2024 feierlich wiedereröffnet. Jährlich werden nahezu 15 Millionen Gläubige und BesucherInnen aus der ganzen Welt erwartet. Bis zu 40.000 Menschen pro Tag soll die Kathedrale in Zukunft empfangen, mit einer maximalen Kapazität von 2.500 Personen gleichzeitig –fast doppelt so viel wie das Schloss von Versailles und ein Drittel mehr als der Louvre.

Eröffnung & Zutrittsbestimmungen

Der feierliche Festakt zur Wiedereröffnung findet am Samstag, 7. Dezember, statt. Ab Sonntag, 8. Dezember, können BesucherInnen das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt wieder besichtigen. Der Eintritt in die Kathedrale ist kostenlos, die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in Notre-Dame aufhalten dürfen, ist aber begrenzt. Insbesondere in den ersten Wochen und Monaten nach der Wiedereröffnung sind längere Wartezeiten wahrscheinlich. Es ist jedoch möglich, vorab online zu reservieren. So erhält man im gebuchten Zeitfenster einen garantierten Zutritt.

Online-Reservierungen sind maximal zwei Tage vor dem geplanten Besuch möglich. Wer den Turm besteigen will, zahlt 10 EUR pro Ticket. Ab 1. Februar 2025 ist die Kirche auch für Pilgergruppen bis zu zehn Personen geöffnet, ab 9. Juni für kulturinteressierte Gruppen bis 25 Personen (Registrierung ab März). (red)