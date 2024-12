La Palma: Neues Jahr, neue Veranstaltungen

Dazu gehören große Wissenschaftsfestivals, Trail Running-Wettkämpfe und traditionelle Feierlichkeiten, die eine einzigartige Kombination aus Wissenschaft, Natur, Sport und Tradition auf der Insel widerspiegeln.

Starmus Festival

Das Starmus Festival, eine renommierte Veranstaltung, die Wissenschaftskommunikation mit Kunst verbindet, kehrt 2025 vom 25. bis 29. April nach La Palma zurück. 2025 steht das Festival unter dem Motto „Die Insel der Sterne“ und soll die Erholung der Insel nach dem Vulkanausbruch von 2021 hervorheben sowie ihre einzigartige Natur in den Vordergrund stellen. Das Programm umfasst Vorträge, Podiumsdiskussionen und wissenschaftliche Shows, mit prominenten Persönlichkeiten wie der Ethologin Jane Goodall, dem Musiker und Mitbegründer Brian May, acht Nobelpreisträgern und namhaften Astronauten. Zu den Höhepunkten des Festivals gehören zwei große Konzerte sowie die Starmus-Camps in Santa Cruz de La Palma und Los Llanos de Aridane, die die TeilnehmerInnen durch diverse Aktivitäten in wissenschaftliche Erlebnisse eintauchen lassen. Die meisten Veranstaltungen sind öffentlich und kostenlos, einige Vorträge erfordern jedoch eine Akkreditierung.

Transvulcania Trailrunning

Transvulcania gehört durch ihr anspruchsvolles Terrain und die atemberaubende Landschaft zu den bekanntesten Trailrunning-Veranstaltungen der Welt. Das Rennen findet im Mai 2025 statt und umfasst verschiedene Kategorien für unterschiedliche Ausdauerlevels. Der Ultramarathon erstreckt sich über 73,06 Kilometer und führt die Teilnehmer vorbei an den höchsten Gipfeln der Insel mit atemberaubenden Panoramablicken. Der Marathon, Half Marathon und Vertical Kilometer Marathon bieten abwechslungsreiche Routen, von Vulkanlandschaften und Küstenblicken bis hin zu herausfordernden Anstiegen, die die natürliche Schönheit der Insel präsentieren.

Bajada de la Virgen de las Nieves

Die Bajada de la Virgen de las Nieves, die seit 1680 alle fünf Jahre in Santa Cruz de La Palma gefeiert wird, ist das größte und einzigartigste Fest der Insel. Die Veranstaltung hat einen religiösen Hintergrund und ehrt die Schutzpatronin der Insel. 2025 findet die Veranstaltung zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder statt, nachdem sie 2020 aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste. Sie beginnt am letzten Sonntag im Juni mit einer Wallfahrt in der so genannten „Semana Chica“, zu die festlichen Veranstaltungen wie die Pandorga gehören, ein nächtlicher Umzug durch Stadtzentrum mit Kindern, die zu Musik Papierlaternen in verschiedenen Farben und Formen tragen. Das rauschende Fest, bei dem bis in die Nacht durch die Straßen der Stadt getanzt wird, findet schließlich mit Umzügen und Spektakeln in der „Semana Grande“ von 6. bis 14.Juli seinen Höhepunkt.