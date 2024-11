Kneissl Touristik-Reisefest zum 40-jährigen Jubiläum

Next Slide

Die Geschäftsführer Elisabeth Kneissl und Johannes Schierl sowie Prokuristin Isolde Spitzbarth und ein großes Aufgebot an ReiseleiterInnen, MitarbeiterInnen aus Reisebüro und Zentrale in Lambach boten Ende November einen Tag ganz im Zeichen der Reiselust und Kneissl-Qualität. So umfasste das Jubiläumsevent großartige Vorträge, fantastische Fotos und Filmen und stimmungsvolle Pausen zum Plaudern, Genießen, Schwelgen. Mehr als 500 Gäste, folgten der Einladung von Kneissl Touristik ins Stadttheater Greif/Wels um zu feiern.

Rauschendes Reisefest mit Tiefgang

Das Stadttheater Greif in Wels bot den idealen Rahmen für diese inspirierenden Vorträge, die rund um die Welt führten: Sepp Friedhuber breitete in seinem Vortrag die Schönheit der Natur und Tierwelt im südlichen Afrika aus - dank des Hightech-Equipments von Michael Martin und der riesigen raumfüllenden Leinwand konnte man sogar jedes Löwenhaar gestochen scharf sehen. Das kam auch der Multivision „Island“ von Günter Grüner zugute. Michael Martin zeigte mit „Terra“ 10 unterschiedliche „Gesichter“, Naturlandschaften der Erde-– ästhetisch und fachlich großartig aufbereitet. Sein eindrucksvolles Bekenntnis zur Schönheit, Fragilität und Schutzbedürftigkeit unseres Planeten ließ niemanden im Saal unberührt.

Die Jubiläums-Vorträge waren ein Geschenk von Kneissl Touristik an seine KundInnen - und sie standen auch im Zeichen von Firmengründer Christian Kneissl, der im Oktober unerwartet verstorben war.

In den Pausen präsentierte das Kneissl Team die druckfrischen Jahreskataloge 2025, und die Fingerfood-Buffets sorgten für die willkommene Stärkung. So war es für die Gäste auch ein Leichtes sich von 15.00 Uhr bis weit in die Nacht angeregte auszutauschen, zu lachen, erzählen und über Reisegeschichten und -pläne zu plaudern. Auf weitere 40 Jahre. (red)