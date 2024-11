Oceania Cruises feiert 15 Jahre Culinary Center

Seit 2010 stehen Reisenden Kochkurse in den speziell angefertigten Lehrküchen zur Verfügung. Damit wird ihnen die Möglichkeit geboten, die Kultur und Geschichte eines Reiseziels über typische Gerichte und Zutaten zu erfahren und unter Anleitung von engagierten Ausbildern die eigenen Kochkenntnisse zu erweitern. Für das Jubiläumsjahr entwarf das kulinarische Team neue Kurse, die unter anderem Gerichte aus dem Pazifischen Nordwesten der USA, Polynesien und Australien in den Mittelpunkt stellen.

Kulinarik als Herzstück

Gründerin und treibende Kraft hinter dem Culinary Center ist Chefköchin Kathryn Kelly. Als Director of Culinary Enrichment bei Oceania Cruises leitet sie ein Team von elf Chefkoch-Ausbildern bei Oceania Cruises. Sie ist auch die Initiatorin der Culinary Discovery Tours an mehr als 40 Reisezielen weltweit, die ein wichtiger Bestandteil des Culinary Center Programms sind. Diese beliebten, vom Küchenchef geleiteten Ausflüge bieten eine umfassende Erfahrung: Nach einem Vormittag auf dem Markt erlernen die Teilnehmenden die Zubereitung von typischen Gerichten mit lokalen Zutaten oder erfahren von lokalen Experten und Kunsthandwerkern mehr über Küche und Kultur der Region. Für 2025 plant Kathryn Kelly eine neue Reihe von Reisen unter der Leitung von Chefköchen.

Frank A. Del Rio, Präsident von Oceania Cruises, betont die ungebrochene Beliebtheit des Culinary Center: „Wir sind die einzige Reederei, die von Feinschmeckern für Feinschmecker konzipiert wurde. Essen ist das Herzstück von allem, was wir bei Oceania Cruises tun. Wir haben unsere Schiffe buchstäblich um das kulinarische Erlebnis herum gebaut, von großzügigen Bordküchen bis hin zu einer unvergleichlichen Auswahl an Restaurants. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir die erste Reederei waren, die eine praktische Kochschule auf See angeboten hat. Der anhaltend große Zuspruch ist ein Beweis für die unglaubliche Arbeit von Küchenchefin Kelly und ihrem kreativen Team, die unser kulinarisches Erbe weiter vorantreiben.“

Chefkoch Kelly ergänzt: „Es war eine erstaunliche Entwicklung in den letzten 15 Jahren, vom ersten Culinary Center an Bord der Marina, gefolgt von der Riviera, bis hin zu den noch umfangreicheren Culinary Centern an Bord der Vista und ihrer Schwester Allura, die doppelt so viele Stationen haben. Ich bin begeistert, mit einem so inspirierenden und kooperativen Team zusammenzuarbeiten, da wir ständig auf der Suche nach neuen Gerichten und Themen sind, die wir unseren wissbegierigen Gästen vorstellen können.“

Weitere Informationen unter www.OceaniaCruises.com