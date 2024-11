Die exklusive Produktlinie namens „finest places“ bietet im kommenden Jahr - nach dem gelungenen Start 2024 - zum zweiten Mal Feriendomizile der gehobenen Mittel- und Luxusklasse, die sich durch ein individuelles, unverfälschtes Flair auszeichnen. In ausgewählten Hotels zählen dazu auch exklusive Yoga- und Retreat-Angebote.

„Das alles sind Orte, die die Seele berühren und ein Gefühl echter Erholung erleben lassen“, erläutert Rhomberg-Geschäftsführer Marco Wohlfahrt. „Der Kunde erhält mehr als eine Unterkunft - er kann sich auf ein stimmiges Gesamterlebnis freuen.“ Hohe Ansprüche hat Rhomberg Reisen dabei auch an Design und Architektur gestellt. So legt man Wert auf Naturmaterialien wie Holz, Stein und Leinen sowie auf sanfte Farben, die eine warme, einladende Atmosphäre schaffen. Wohlfahrt: „Jeder unserer Urlaubsorte erzählt seine eigene Geschichte und bringt eine individuelle Note zum Ausdruck.“

Entspannte An- und Abreise

Zur gelungenen Erholung gehört auch die entspannte An- und Abreise. Deshalb setzt Rhomberg Reisen auf eine Reihe eigener Charterflüge und bequeme Direktverbindungen. So finden sich finest places im Norden und Süden Korsikas, auf den griechischen Inseln Kefalonia, Lefkas und Korfu, auf Menorca, Madeira und in Kalabrien. Da die Rhomberg-Charterflüge vorzugsweise von regionalen Airports wie Salzburg, Innsbruck, Graz sowie Memmingen, Friedrichshafen und St. Gallen-Altenrhein starten, sind kurze Wege beim Check-in die Regel. Zu den Angeboten zählen vor Ort immer auch die Transfers oder Mietwagen.

KundInnen, die sich bis 31. Dezember für eine Reise entscheiden, dabei nicht nur von attraktiven Frühbucherpreisen, sondern erhalten auch volle Flexibilität bei ausgewählten Unterkünften. So ist es bis 30 Tage vor der Anreise möglich kostenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Im Falle einer Stornierung fallen einmalig 95 EUR pro Buchung an. Alle Angebote sind bereits buchbar.

Weitere Infos unter: www.rhomberg-reisen.com (red)