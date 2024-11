Costa Kreuzfahrten gibt Routen 2026 zur Buchung frei

Die italienische Kreuzfahrtgesellschaft stellt ihre Reiserouten für den Zeitraum von April bis November 2026 vor, die KundInnen ab sofort buchen und dabei von Frühbuchervorteilen profitieren können. Zur Auswahl stehen zahlreiche Routen im Mittelmeer und in Nordeuropa. Neu im östlichen Mittelmeer ist dabei beispielsweise Volos in Thessalien, um die Metéora Klöster zu besuchen. In Nordeuropa lockt eine neue Route, um Sognefjord, den längsten und tiefsten Fjord Norwegens, zu erkunden.

Costa Fortuna - Griechenland & Türkei

Die Costa Fortuna wird auch 2026 wieder in Griechenland und der Türkei kreuzen - aufgrund des großen Zuspruchs sogar für einen längeren Zeitraum. Von Anfang Mai bis Anfang Oktober wird das Schiff jeden Freitag von Athen aus in Richtung Istanbul sowie zu den griechischen Inseln Mykonos und Santorin starten. Während im Sommer außerdem Kreta und Rhodos angefahren werden, wird die Route im Frühjahr und Herbst durch die türkische Stadt Izmir und Volos in Thessalien ergänzt. Diese Destination ist neu im Programm von Costa und ermöglicht es Reisenden unter anderem die Metéora Klöster zu besuchen. Für Gäste aus Österreich bietet Costa die Kreuzfahrten als Fly & Cruise Paket an. Damit ist die An- und Abreise ab/bis Wien nach/von Athen besonders bequem.

Costa Fascinosa - Inselhopping

Eine spannende Reiseroute bietet auch die Costa Fascinosa an, die in einer Woche gleich vier Inseln ansteuert: In Griechenland liegen Agostini in Kefalonia, bekannt als „Insel der Schildkröten“ und Mykonos mit seiner faszinierenden Atmosphäre auf der Route, in Italien Sizilien mit Catania sowie Malta seinem unverwechselbaren Charme und der barocken, arabischen Architektur. Darüber hinaus hält die Costa Fascinosa in Tarent in Apulien und in Athen, der Wiege der antiken griechischen Kultur.

Costa Smeralda & Costa Toscana



Im westlichen Mittelmeer bieten die Schwesterschiffe der neuesten Generation, die Costa Smeralda und die Costa Toscana, einwöchige Kreuzfahrten zu einigen der schönsten Reiseziele in Italien, Frankreich und Spanien an. Im Mittelpunkt stehen Kunst, Kultur und lokale Traditionen. Die Costa Toscana wird ab dem 27. März jeden Freitag von Genua aus nach Marseille, Barcelona, Cagliari, Neapel und Civitavecchia/Rom fahren. Die Costa Smeralda hingegen wird zunächst samstags und ab Mitte April immer sonntags in Savona zu Gast sein, um auf ihrer Route Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo und Civitavecchia/Rom anzulaufen. In der Sommersaison ersetzt Ibiza den Halt auf Mallorca, eine der schönsten und lebhaftesten Inseln im Mittelmeer.

Zwei Schiffe in Nordeuropa

Die Costa Favolosa und die Costa Diadema, werden Kurs im Sommer 2026 Kurs auf spektakuläre Landschaften in Nordeuropa nehmen. Die Costa Favolosa wird ab Hamburg fünf verschiedene Routen anbieten, auf denen sie die norwegischen Fjorde, Island, das Nordkap und die Lofoten sowie Schottland besucht. Darunter befindet sich eine neue Route, auf der die Gäste die schönsten Fjorde Norwegens erleben können, wie z. B. in den von der UNESCO geschützten Sognefjord, den längsten und tiefsten Fjord Norwegens. Außerdem wird die Saison der Costa Favolosa in Nordeuropa noch länger sein, mit Abfahrten von Mitte Mai bis Anfang Oktober. Während des gesamten Sommers bietet die Costa Diadema einwöchige Kreuzfahrten von Kiel nach Kopenhagen und in die norwegischen Fjorde an, um Ziele wie die majestätischen Hellesylt-Wasserfälle, den Geirangerfjord und Stavanger mit seinen malerischen Holzhäusern zu entdecken.

Mini-Kreuzfahrten & Entdeckerreisen

Für alle, die nur wenige Tage zur Verfügung haben, bietet Costa im Frühjahr und Herbst 3- und 4-tägige Mini-Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer mit der Costa Fascinosa und der Costa Diadema an. Für diejenigen, die länger verreisen möchten, bieten die Costa Fortuna, die Costa Diadema, die Costa Fascinosa und die Costa Favolosa die „Costa Entdeckungsreisen“ an, die für einzigartige Erlebnisse auf langen Routen mit 9- bis 14-tägigen Kreuzfahrten nach Lissabon, Marokko, den Kanarischen Inseln, Griechenland und in die Türkei konzipiert sind. Nicht zu verpassen sind auch die Kreuzfahrten der Costa Favolosa und der Costa Diadema zwischen dem Mittelmeer und Nordeuropa.

Die Mittelmeer-Routen der Costa Deliziosa und der Costa Pacifica im Sommer 2026 werden in den kommenden Wochen buchbar sein, mit weiteren spannenden Neuigkeiten. (red)