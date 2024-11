KLM kündigt drei neue Langstreckenziele an

Ab dem 8. Mai 2025 wird KLM drei wöchentliche Direktflüge auf der Strecke Amsterdam-San Diego anbieten, was dies zur 22. direkten KLM-Verbindung zwischen Amsterdam und Nordamerika macht. Die Strecke Amsterdam-Georgetown wird ab dem 4. Juni 2025 mit zwei wöchentlichen Flügen bedient, mit einem kurzen Zwischenstopp in Saint Maarten auf dem Hinflug. Ab dem 2. September 2025 wird es drei wöchentliche Direktflüge auf der Strecke Amsterdam-Hyderabad geben, was sie zur vierten Direktverbindung zwischen Amsterdam und Indien macht.

Über die neuen Ziele

Die kalifornische Stadt San Diego stellt für das Joint Venture von Air France, KLM, Delta und Virgin Atlantic einen großen, noch nicht bedienten Markt dar, der im letzten Jahrzehnt stetig gewachsen ist. Georgetown ist die Hauptstadt von Guyana und war in den letzten Jahren ebenfalls ein schnell wachsender Markt. Hyderabad ist die Hauptstadt des indischen Bundesstaates Telangana und gilt als „Pharmahauptstadt Indiens“. Mit diesen neuen Strecken stärkt KLM weiterhin seine Präsenz in der Welt, bietet seinen Kunden mehr Reisemöglichkeiten und erschließt einen wachsenden und dynamischen Markt.

Weitere Infos unter: www.klm.at (red)