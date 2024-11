ITA-Deal: Italien will Uneinigkeit mit LH umgehend lösen

Die italienische Regierung will den Streit mit der AUA-Mutter Lufthansa über den Einstieg bei der italienischen Staatsairline ITA Airways so schnell wie möglich lösen. Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti sagte am Donnerstag, es wäre gut, noch am Wochenende Lufthansa-Chef Carsten Spohr zu treffen, um den Konflikt beizulegen. Von der deutschen Airline war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Streit über Kaufpreis

Wie tip-online.at bereits berichtete, habe das italienische Finanzministerium den Deal auf Eis gelegt, weil die Lufthansa weniger als vereinbart zahlen wolle - so eine mit dem Vorgang vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Lufthansa-Sprecher hatte dazu gesagt, die Airline halte sich an die Verträge zur Übernahme der ITA.

Die Lufthansa will zunächst 41% von ITA für 325 Mio. EUR übernehmen. In einem zweiten Schritt sollen, voraussichtlich in einigen Jahren, weitere 49% gekauft werden für 325 Mio. plus/minus einer möglichen Anpassung bei einer Veränderung des Wertes von ITA. Bei der Diskussion gehe es einem Insider zufolge um die zweite Tranche und eine Differenz von 10 Mio. EUR.

Streit in letzter Minute

Eigentlich wollten Lufthansa und Italien am Montag die von der EU-Kommission geforderten Auflagen für den Einstieg bei ITA in Brüssel einreichen. Das wäre der letzte Schritt vor der endgültigen Zustimmung der EU-Wettbewerbshüter, um welche die Lufthansa zusammen mit der italienischen Regierung lange Zeit kämpfen musste.

Die von der EU geforderten Auflagen zur Abgabe von Start- und Landerechten wären jetzt erfüllt durch Vereinbarungen mit Easyjet für Europa-Flüge vom Airport Mailand Linate aus, erklärte ein Insider. Zusagen für mehr Angebot an Transatlantikflügen von Rom Fiumicino aus habe die Lufthansa von Air France und British Airways. Doch wegen des Streits in letzter Minute ging die Post von Rom nach Brüssel nicht raus. (APA / red)