Flughafen München: MAC-Forum wird wieder zum Weihnachtsmarkt

Ab Freitag, dem 15. November 2024, verwandelt sich das Forum des München Airport Centers (MAC) wieder in eine winterliche Erlebniswelt: Bis zum 31. Dezember lädt der Weihnachts- und Wintermarkt Reisende und Gäste täglich von 11 bis 21 Uhr zum tannengesäumten Bummeln und Flanieren ein. Lediglich an Heiligabend schließt der Markt bereits um 16 Uhr.

Festliches Rahmenprogramm

In diesem Jahr steht besonders der Nachwuchs im Mittelpunkt: Jeden Dienstag profitieren Eltern mit ihren Kindern vom Familientag, an dem alle Aussteller vergünstigte Produkte anbieten. Ob Geschenkartikel, Glühwein oder winterliche Leckereien - an den über 40 Ständen auf Europas größter überdachter Freifläche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Herzstück ist auch in diesem Jahr wieder die über 600m2 große Eislauffläche mit Eisstockbahn.

Darüber hinaus bietet der Weihnachts- und Wintermarkt ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm: So können Gäste immer mittwochs ab 18 Uhr bei der Eisdisco die Kufen schwingen. Live-Auftritte von Jazz, Pop, Gospel oder Schlager sorgen jeden Donnerstag bis Sonntag ab 18 Uhr auf der Festbühne für Stimmung. Erstmals steht von Donnerstag bis Sonntag eine Kreativwerkstatt auf dem Programm, in der Kinder und Erwachsene Keramik wie Tassen oder Teller nach eigenen Vorstellungen gestalten können. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos, lediglich die Keramikstücke müssen käuflich erworben werden.

Lichterfahrten am Flughafengelände

Auch die beliebten Lichterfahrten über den Flughafen finden in diesem Jahr wieder statt. Die rund 50-minütigen, geführten Busfahrten können vorab online auf der Website gebucht werden; für Kurzentschlossene gibt es Restplätze direkt vor Ort an der Lichterfahrten-Hütte im MAC.

Weitere Informationen:

BesucherInnen können mit einem speziellen QR-Code drei Stunden kostenlos im Parkhaus P20 parken. Der QR-Code dafür ist unter anderem auf der Flughafen-Webseite zu finden. Der Zugang zum Markt, allen Shows und Veranstaltungen ist gratis.

Details zum Wintermarkt unter: www.munich-airport.de/weihnachts-wintermarkt

Details zu den „Lichterfahrten“ unter: www.munich-airport.de/lichterfahrten

(red)