Abu Dhabi: Hollywood-Paar als neue Markenbotschafter

Um die Stadt als vielfältiges Reiseziel zu präsentieren hat sich Abu Dhabi zwei echte Hollywood-Größen an Bord geholt. Eingeläutet wird die zweijährige Partnerschaft mit Elsa Pataky und Chris Hemsworth dabei mit einem humorvollen Kampagnenfilm: In einer gelungenen Mischung aus Komik und Action zeigt er, wie sehr sich die beiden nach einer Auszeit sehnen und welche unvergesslichen Momente sie sich in Abu Dhabi erhoffen.

"Find your pace"

Der Filmslogan „Könnten jetzt echt Urlaub gebrauchen“ trifft den Nerv der Zeit. Deadlines, Arbeitsverpflichtungen und endlose To-Do-Listen bestimmen den Alltag vieler Menschen - die Sehnsucht nach Urlaub ist groß. Der Kampagnenfilm zeigt, wie Abu Dhabi Familien dazu inspiriert, ihren eigenen Rhythmus zu finden.

Das Paar erlebte einen unvergesslichen Familienurlaub: Kajakfahren rund um den Louvre Abu Dhabi, Achterbahnfahrten und die herzliche emiratische Gastfreundschaft. Kulinarische Erlebnisse und entspannte Strandspaziergänge rundeten die Reise ab.

Nouf Mohamed Al-Boushelaibi, Exekutivdirektorin für Strategisches Marketing und Kommunikation bei DCT Abu Dhabi: „Wir präsentieren Abu Dhabi mit großer Leidenschaft und sind stolz auf die Partnerschaft mit Elsa und Chris. Ihre Energie und ihre Entdeckerfreude unterstreichen die Vielfalt Abu Dhabis: Von inspirierenden kulturellen Erlebnissen bis hin zu actiongeladenen Aktivitäten - hier kann jeder in seinem eigenen Tempo wertvolle und bleibende Erinnerungen schaffen.“

