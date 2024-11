G Adventures startet Cyber Sale-Saison

Der größte Sale des Veranstalters ist gestartet: So gibt es für KundInnen die bis zum 3. Dezember 2024 buchen und bis zum 30. April 2025 reisen, bis zu 30% auf über 400 Abenteuerreisen auf allen Kontinenten.

Für spätere Abreisen zwischen dem 1. Mai und 31. August 2025 gibt es noch 10% Rabatt auf ausgewählte Touren.

Der aktuelle Cyber Sale ist laut G Adventures "vielfältiger als je zuvor", und bietet demnach allen Reisetypen großzügige Rabatte. Neben den neuen Reisearten von G Adventures, darunter die Geluxe Collection - Premium-Aktivreisen mit einzigartigen Erlebnissen, speziellen Unterkünften und besonderem Komfort - gibt es auch Angebote für die beliebten Reisearten 18-to-Thirtysomethings, Classic, Family, Marine und Wellness.

Reisebeispiele im Cyber Sale

Südostasien Rundreise - Von der Metropole Bangkok bis zu den Kalksteinfelsen der Halong-Bucht umfasst diese 29-tägige Reise die Highlights Südostasiens - darunter ein Besuch von Angkor Wat, segeln auf dem Mekong, oder auch Kaffee trinken mit Einheimischen am Seeufer in Hanoi. Im Cyber-Sale ist die Reise jetzt ab 3.187 EUR p.P. - ohne Flüge - buchbar.

Marokko: Kasbahs & Wüsten – Ideal für Reisende, die eine kurze, aber intensive achttägige Reise suchen. Sie erleben die Höhepunkte Marokkos, reiten durch die Sahara und erkunden die Festungen und verwinkelten Gassen von Fès sowie Marrakesch. Im Cyber-Sale ist die Reise jetzt ab 489 EUR p.P. - ohne Flüge - buchbar.

Costa Rica: Aktivreise – Trekking, Radfahren, Reiten, Kajakfahren, Ziplining: Costa Rica ist das „Abenteuer-Zentrum Amerikas“. Nach der Ankunft in San José führt die 13-tägige Reise nach Monteverde und zum Vulkan Arenal. Teilnehmende der Reise raften auf dem Pacuare-Fluss und erleben den dichten Dschungel in einer Regenwald-Lodge, bevor sie die Reise am Strand in Puerto Viejo ausklingen lassen. Im Cyber-Sale ist die Reise jetzt ab 1.529 EUR p.P. - ohne Flüge - buchbar.

Eine vollständige Liste der Reisen sowie detaillierte Infos zu den inkludierten Leistungen gibt es unter: www.gadventures.com/travel-deals/cyber-sale

Lokale Gemeinschaften unterstützen

KundInnen die mit G Adventures verreisen, erleben nicht nur einmalige Abenteuer, sondern sind auch Teil einer positiven Veränderung. Zum einen hat der Veranstalter über 130 Gemeindetourismus-Projekte in seine Reisen integriert, die Begegnungen mit lokalen Gemeinschaften fördern, zum anderen wird mit der Trees for Days-Initiative für jeden Tag, den eine Person mit G Adventures auf Reisen ist, ein Baum gepflanzt. Zudem wird durch den Ripple Score (Wert für lokalen Einfluss) bewertet, wie viel Prozent des Preises tatsächlich in die lokale Wirtschaft fließt und so Kleinunternehmen und Gemeinden unterstützt. All diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Lebensbedingungen vieler Menschen weltweit zu verbessern. (red)