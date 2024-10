Celebrity Cruises verlängert Japan-Saison 2026

Die 294m lange und kürzlich komplett modernisierte Celebrity Millennium, die Platz für maximal 2.034 Passagiere bietet, wird im Sommer 2026 von einem neuen, zentral gelegenen Pier aus starten. Dieser liegt wesentlich näher am Stadtzentrum als das bisher genutzte Terminal in Yokohama - was es noch bequemer macht, die Innenstadt von Tokio zu erkunden. Darüber hinaus freut sich die Reederei mitteilen zu können, dass auf jeder Japan-Reise mindestens ein Ziel in Südkorea angesteuert wird und die Liegezeiten in den Häfen deutlich verlängert wurden. Einmalige Kulturerlebnisse versprechen die Kreuzfahrten während besonderer Veranstaltungen wie der Golden Week (landesweit in Japan zwischen Ende April und Anfang Mai), dem Gion Summer Festival (im Juli in Kyōto) und dem Nebuta Festival (im August in Aomori).

"Best of Japan" + Südkorea

Die Celebrity Millennium bietet zwischen Mitte März und Ende Oktober 2026 verschiedene 12- und 13-tägige „Best of Japan“-Kreuzfahrten ab/bis Tokio an. Angelaufen werden mit Ōsaka (Kyōto), Hiroshima, Shimizu (Mt. Fuji) und Aomori gleich mehrere Häfen auf Japans Hauptinsel Honshū. In Aomori liegt die Celebrity Millennium im Rahmen des Nebuta Festivals im August sogar zwei komplette Tage.

Jede Kreuzfahrt beinhaltet außerdem einen Overnight Stay in Ōsaka (Kyōto). Hier haben Gäste die Möglichkeit, mehrere Ausflüge in der Region und in der Stadt zu unternehmen und ins Nachtleben einzutauchen. Zu den weiteren japanischen Zielen gehören Kagoshima im Süden und Nagasaki im Nordwesten der Insel Kyūshū, Kōchi auf Shikoku sowie Hakodate - einer der größten Städte auf Hokkaidō, der nördlichsten Insel Japans. Mit der Millionenmetropole Busan steht bei den Japan-Kreuzfahrten auch ein Ziel in Südkorea auf dem Programm.

Abfahrten ab Seoul (Südkorea)

Neben Tokio bietet Celebrity Cruises mit Seoul in Südkorea noch einen zweiten Abfahrtshafen an. Die Kreuzfahrten zwischen Incheon (Seoul) und Tokio dauern 13 beziehungsweise 14 Tage und steuern mit Busan und der Insel Jejudo zwei weitere südkoreanische Ziele an. Die größte Insel Südkoreas ist für ihre Strände, Vulkane, Krater und höhlenartigen Lavaröhren bekannt.

Außerdem können sich Gäste auf dieser Strecke auf viele japanische Ziele freuen - zum Beispiel Shimizu und Hiroshima (beide Ziele befinden sich auf Honshū), Kōchi (Insel Shikoku) sowie Kagoshima, Nagasaki und Fukuoka (diese Ziele gehören zu Kyūshū). Auch auf diesen Kreuzfahrten liegt die Celebrity Millennium zwei Tage in Ōsaka.

Repositionsfahrt Anfang März

Am 3. März 2026 startet die Celebrity Millennium ihre 14-tägige Repositionierung. Von Singapur aus geht es über Vietnam (Stopps in Ho-Chi-Minh-Stadt und Nha Trang), Hongkong - hier liegt das Schiff zwei Tage - und Taiwans Hauptstadt Taipeh nach Japan. Hier werden zunächst Nagasaki und Kagoshima angelaufen bevor es nach Tokio geht.

Alle beschriebenen Routen sind ab sofort buchbar.

Nähere Details dazu unter: www.celebritycruises.de (red)