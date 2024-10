Miller Reisen: Webinar zu Sondergruppen weltweit

In den seit August regelmäßig stattfindenden Online-Schulungen erhalten Reisebüro- und VertriebspartnerInnen immer am "Miller Mittwoch" um 11:00 Uhr in 30 Minuten, kurz und knapp, wertvolle Informationen zu den Destinationen und individuell anpassbaren Reisemöglichkeiten.

Webinar zu Sondergruppen

Im Rahmen des nächsten „Miller-Mittwoch" verraten Marion Simma und Lara Stolz aus der Gruppenabteilung von Miller Reisen wie sie Reisebüros, Unternehmen, Organisationen und Verbände dabei unterstützen, eine Gruppenreise für Ihre KundInnen oder Mitglieder zu kreieren, optimal zu planen und erfolgreich zu realisieren. Die Teilnehmer erhalten dabei außerdem hilfreiche Informationen zu den vielfältigen Themenbereichen, wie bspw. Agrar, Musik oder Aktiv Reisen, und erfahren, was eine eigene, individuell geplante Gruppenreise bei Miller so besonders macht. Anmeldungen sind jetzt noch möglich.

Webinare im Überblick

jeweils ab 11:00 Uhr - Dauer: ca. 30 Minuten

9. Oktober 2024 - Sondergruppen weltweit (ab 10 Pers.)

6. November 2024 - Peru

11. Dezember 2024 Karibik (Franz. Antillen)

Anmeldung unter: www.miller-reisen.de/webinare (red)