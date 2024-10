Air France KLM: Sechs neue Destinationen im Winterflugplan

Die Fluggesellschaft steuert im Flugplan von Ende Oktober 2024 bis Ende März 2025 insgesamt 169 Destinationen in 73 Ländern an, darunter 85 auf der Langstrecke sowie 84 auf der Kurz- und Mittelstrecke. KLM fliegt in diesem Zeitraum insgesamt 155 Destinationen an, 89 in Europa und 66 interkontinental. Neu im Streckennetz ist Portland, Oregon.

Details zu den neuen Zielen

Afrika: Kilimandscharo in Tansania ergänzt ab dem 18. November mit drei wöchentlichen Frequenzen als Erweiterung der Sansibar-Verbindung den Flugplan von Air France. Zum Einsatz kommt ein Airbus A350- 900. Kilimandscharo ist die 26. Destination von Air France in Afrika (ohne Nordafrika).

Nordamerika: KLM bedient 19 Destinationen in Nordamerika - in Kanada, den USA und Mexiko. Die von Delta übernommene neue Destination Portland in Oregon steht dreimal pro Woche im Flugplan. Zusätzlich fliegt KLM fünfmal pro Woche nach San Francisco und ab 23. November sogar täglich.

Südamerika: Nach Salvador de Bahia in Brasilien startet Air France ab dem 28. Oktober dreimal wöchentlich mit einem Airbus A350-900. Es ist nach Rio de Janeiro, Sao Paulo, Fortaleza und Belém (ab Cayenne, Französisch-Guayana) die fünfte Destination der französischen Airline in Brasilien.

Asien: Ab dem 7. Dezember fliegt Air France dreimal pro Woche mit einem Airbus A350-900 nach Manila auf den Philippinen. KLM bedient die Destination zudem viermal pro Woche mit Boeing 787-9 ab Amsterdam-Schiphol über Taipeh. Die Koordinierung der Flugpläne der beiden Airlines ermöglicht es der Air France-KLM-Gruppe, tägliche Flüge nach Manila anzubieten Nach Malé auf den Malediven fliegt Air France während der Ferienzeit, vom 20. Dezember 2024 bis zum 5. Jänner 2025, bis zu zweimal pro Woche mit einer Boeing 777-300ER.

Europa: Air France verstärkt die Verbindungen nach Nordeuropa: Mit der Eröffnung einer neuen Strecke nach Kiruna in Schweden nimmt sie nach Rovaniemi und Kittilä in Finnland sowie Tromsø und der Sommerdestination Harstad/Narvik (Lofoten) die fünfte Destination in Lappland in den Flugplan auf. Kiruna wird vom 21. Dezember bis zum 8. März 2025 einmal wöchentlich mit Airbus A319 bedient. (red)