Air Serbia fliegt zweimal wöchentlich nach Guangzhou

Mit der neuen Verbindung baut Air Serbia in weniger als zwei Jahre nach der Aufnahme von Linienflügen zwischen Belgrad und Tianjin (TSN) ihr Programm von und nach China weiter aus. Die Flüge zwischen der serbischen Hauptstadt und "dem Tor zu Südchina" werden zweimal wöchentlich, montags und freitags, mit Airbus A330-200 aus der Langstreckenflotte von Air Serbia durchgeführt.

An der Zeremonie anlässlich des Erstflugs von Air Serbia nach Guangzhou am 30. September 2024 nahmen Staatsvertreter der Republik Serbien, der Botschafter der Volksrepublik China in Serbien, Seine Exzellenz Li Ming, Vertreter der Luftfahrtbehörden und der Luftfahrtindustrie, Partner und Mitarbeiter der nationalen Fluggesellschaft Serbiens sowie Medienvertreter teil.

Neues Ziel in China

Guangzhou ist eine der größten Städte und wichtigste Handelszentrum der Volksrepublik China. Aufgrund ihrer Lage wird sie oft als „südliches Tor Chinas“ bezeichnet. Guangzhou ist eine lebendige und moderne Stadt, die ein reiches kulturelles Erbe besitzt. Die alten Stadtviertel und die botanischen Gärten machen sie für Touristen aus aller Welt attraktiv. Ein besonderes Highlight der Stadt ist die Pagode des Tempels der Sechs Banyanbäume.

Weitere Informationen zu den Flügen unter: www.airserbia.com (red)