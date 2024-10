Flughafen Salzburg: Bernhard Wodl verstärkt Geschäftsleitungsteam

Seit Anfang des Jahres war die Position der Bereichsleitung Vertrieb & Aviation am Flughafen Salzburg vakant und wurde interimistisch von Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer übernommen. Nach langer Suche und unter zahlreichen BewerberInnen konnte sich nun schließlich Bernhard Wodl als neuer CCO Vertrieb & Aviation durchsetzen. „Ich freue mich sehr, Bernhard Wodl als neues Teammitglied in der Geschäftsleitung des Flughafens begrüßen zu dürfen. Bernhard Wodl war bis zu seinem Start hier am Flughafen Lufthansa General Manager für die Region Kaukasus, Zentralasien, Belarus und die Russische Föderation. Als Luftfahrtprofi wird er künftig den großen Bereich Vertrieb & Aviation verantworten und weiterentwickeln“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.

Neue Impulse & Ausbau

Im Laufe seiner Karriere hatte Bernhard Wodl unterschiedliche Positionen in der Luftfahrtbranche inne und blickt auf eine eindrucksvolle Karriere zurück. „Bernhard Wodl wird gut in unser Flughafen-Team passen. Mit seiner Hands-on-Mentalität und seinen ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten wird es schnell zu einem wertvollen Mitglied unseres Führungsteams werden,“ so Ganghofer weiter.

Bernhard Wodl sagt zur Ernennung als neuer Chief Commercial Officer (CCO) Vertrieb & Aviation: „Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen am Salzburger Flughafen. Ich habe viele Jahre beruflich im internationalen Luftfahrtsektor verbracht und möchte durch meine Erfahrung und mein Wissen dazu beitragen, den kommerziellen Erfolg des Flughafens weiter zu steigern. Mein klarer Fokus liegt auf dem Ausbau des Fluggeschäfts sowohl im Passagier- als auch im Frachtbereich sowie auf der Weiterentwicklung des Passagierprodukts im neuen Terminal.“ (red)