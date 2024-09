Slowenien: Einladung zum Get-together in Salzburg

Das Get-together findet in der Bar des trendigen Hotel Cocoon in Salzburg statt und verspricht ganz dem Namen "Entdecke Slowenien" entsprechend ein inspirierender und informativer Abend zu werden. So haben Agents die Möglichkeit in entspannter Atmosphäre wertvolle Kontakte zu knüpfen, Informationen aus erster Hand zu erhalten und sich von dem Angebot der "Must-Visit-Destination" begeistern zu lassen. Für das leibliches Wohl wird mit süßen und pikanten Häppchen sowie erlesenen slowenischen Weinen gesorgt. Ein Gewinnspiel mit tollen Preise - darunter ein Wochenende-Paket in Slowenien - runden das Event ab.

Programm & Anmeldung

16:00 - 16:30 Uhr: Registrierung und Empfang

16:15 - 18:00 Uhr: Workshop in entspannter Atmosphäre mit Häppchen und slowenischen Weinen

18:15 - 19:00 Uhr: Gemütlicher Ausklang mit Verlosung

Anmeldung: bis Freitag, 4. Oktober 2024 an slowenien.at@slovenia.info. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eintreffens vorgenommen. (red)