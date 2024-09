G Adventures: Drei neue Touren für Familien

Die neuen Angebote, die nach Ecuador, Mexiko und Spanien führen, richten sich speziell an Familien und generationsübergreifende Reisegruppen, die gemeinsam kulturell bereichernde Erlebnisse suchen. Jede Reiseroute der National Geographic Family Journeys umfasst dabei interaktive Aktivitäten, die das Fachwissen der National Geographic-ExpertInnen in den Bereichen Fotografie, altersgerechte Wissensvermittlung, Tierwelt, Kultur, Geschichte und Entdeckung einbeziehen.

Neue Journeys für Familien

Folgende neue National Geographic Family Journeys sind ab sofort buchbar:

Ecuador Family Journey - Vulkane und der Amazonas: Diese Reise führt Familien vom Dschungel des Amazonas bis hin zum indigenen Erbe Ecuadors. So haben Reisende unter anderem während eines dreitägigen Aufenthalts in einer Dschungel-Lodge und bei geführten Wanderungen durch den Regenwald die Gelegenheit einheimische Pflanzen und Tiere aus nächster Nähe zu erkunden. Darüber hinaus lernen sie die Geschichte der Schokolade kennen und erhalten im interaktiven Yaku-Wassermuseum nahe Quito Einblicke in die Bedeutung des Elements Wasser. Preisbeispiel: ab 4.499 EUR für Erwachsene & ab 4.309 EUR für Kinder*

Mexiko Family Journey - Ruinen und Cenoten der Halbinsel Yucatán: Auf dieser achttägigen Reise taucht die ganze Familie in eine Welt voller Meereslebewesen, Maya-Ruinen und artenreichen Dschungeln ein. So führt die Tour zu einigen der bedeutendsten historischen Stätten und Städten Mexikos sowie zu Cenoten und Biosphärenreservaten. Höhepunkte sind eine Safari zur Tierbeobachtung auf der Insel Cozumel, Schnorcheln an Riffen nahe der größten Pyramide von Chichén Itzá, der Besuch einer Maya-Gemeinde, um das lokale Leben hautnah zu erleben, und der Genuss eines Eises in Izamal nach dem Besuch der Pyramide des Sonnengottes Kinich Kak Mo. Preisbeispiel: ab 3.329 EUR für Erwachsene & ab 3.139 EUR für Kinder*

Spanien Family Journey - Lebendige Städte und künstlerische Ikonen: Diese neuntägige Tour bringt Familien die Kultur, die Geschichte und die Gastronomie Spaniens näher. So erkunden die Teilnehmenden beispielsweise im gotischen Viertel Barcelonas bei einer Schnitzeljagd die verwinkelten Gassen und können im Zuge dessen auch Gaudís monumentale Sagrada Familia bewundern. Ein Besuch im surrealen Haus von Salvador Dalí und ein Paella-Kochkurs sorgen für weitere unvergessliche Erlebnisse. In Madrid entdecken die Reisenden die lokale Küche bei einem kulinarischen Spaziergang über einen Markt, bevor es zu einem Tagesausflug in die mittelalterliche Stadt Toledo geht. Auch das Heimstadion von Real Madrid wird besucht, um Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart dieses legendären Teams zu erhalten. Preisbeispiel ab 3.599 EUR für Erwachsene & ab 3.409 EUR für Kinder*

G Adventures-Reise nach Ägypten

Zusätzlich nimmt G Adventures erstmals eine neue National Geographic Journeys with G Adventures-Reise nach Ägypten ins Programm auf. Wie bei allen Journeys stehen praktische Erlebnisse und kulturelle Entdeckungen im Mittelpunkt, die auf dem Grundsatz des Gemeindetourismus basieren. Auf dieser neuen Ägypten-Reise, die mit der bestehenden National Geographic Journey durch Jordanien kombiniert werden kann, erhalten Reisende von einem Archäologen spannende Einblicke in laufende Ausgrabungen einiger der berühmtesten archäologischen Stätten Ägyptens, etwa am Westufer von Luxor. Zudem haben sie die Möglichkeit, den Unternehmergeist lokaler GeschäftsinhaberInnen zu unterstützen und tauchen bei einer geführten Tour durch die Straßenküchen Kairos tief in die ägyptische Kultur ein.

Weitere Informationen

Mit den neuen Reisen in der National Geographic Journeys-Kollektion steigt die Gesamtzahl der angebotenen Touren auf 93, darunter 19 speziell für Familien. Alle Reisen sind ab sofort buchbar, die ersten Abfahrten starten 2025. Weitere Informationen unter www.gadventures.de *Preise ohne An-/Abreise