TUI Hautnah Event in Graz

Thomas Müller, TUI Österreich Verkaufsleitung Süd, präsentierte den Teilnehmenden bei diesem exklusiven Event gemeinsam mit Silvana Redo, Robinson Regional Manager Sales & Marketing Austria, alle Highlights und Neuheiten zum Thema „TUI Trendziel Vientnam“ in der kommenden Saison.

Vietnam-Highlights und Neuheiten

So wurden den Agents im Rahmen des Events beispielsweise die aktuellen Rundreisen von Gebeco und airtours Privat Travel vorgestellt, sowie Neuheiten aus der Welt der Hotelmarken TUI Blue und Robinson in Vietnam präsentiert. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf den neuen Robinson Club Nam Hoi An gelegt, der dieses Jahr im Dezember eröffnet und bei dem erstmals der Fokus sowohl auf exklusive Erlebnisse im Club als auch außerhalb des Clubs gelegt wird. Passend zum Motto fand das exklusive Event im vietnamesischen Restaurant "Vina" mit landestypischen Streetfood-Kreationen statt. (Red)