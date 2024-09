Neue Attraktionen und Möglichkeiten in Alabama

„Alabama hat Tausende von wunderbaren Geschichten. Die Menschen in Alabama lieben es zu erzählen“, beschreibt Grey Brennan, Deputy Director Alabama Tourism Department, seinen US-Bundesstaat bei seinem Treffen mit Medien in Wien. Er verweist unter anderem auf eine neue Amtrak-Verbindung von New Orleans in Louisiana nach Mobile in Alabama. Die Bahnverbindung soll nächstes Jahr im Frühling oder Frühsommer in Betrieb genommen werden – mit den Zwischenhalten in Mississippi - eine neue attraktive Möglichkeit, den Süden zu bereisen. Es ergibt sich damit auch eine „2-City-Experience mit New Orleans“, so Brennan. Als eine der vielen Besonderheiten hebt Brennan zudem Africatown hervor, einem Stadtteil von Mobile. Dieser Ansiedlung wurde von Nachkommen afrikanischer Sklaven gegründet. Viele Orte in Alabama sind außerdem Schlüsselorte am U.S. Civil Rights Trail, wie etwa Montgomery, von wo Dr. Martin Luther King Jr. Den Bus-Boykott organisierte.

Janin Nachtweh, Account Manager Alabama Tourism Promotion Partnership DACH bei Textransfer Communications, ergänzt: „Alabama ist einfach nicht Mainstream. Es gibt für jeden etwas.“ Eine ihrer Empfehlungen ist Birmingham, wo BesucherInnen auf Menschen treffen, die an der Bürgerrechtsbewegung aktiv teilgenommen haben. Oder auch die schneeweißen Sandstrände, die hierzulande kaum bekannt sind. Weniger bekannt ist auch die Bedeutung von Huntsville als Geburtsort der amerikanischen Mondfahrt oder Muscle Shoals mit den FAME Recording Studios, die Musikgeschichte geschrieben haben. Weitere Highlights sind den VertreterInnen des Tourismusbüro zufolge das abwechslungsreiche kulinarische Angebot, ob Barbecue, Shrimps oder legendäre Cocktails, Festivitäten wie Mardi Gras, der in Mobile eine lange Tradition hat – noch länger als New Orleans.

Neues und Wissenswertes aus Alabama 2024

2024 zelebriert der Staat das Year of Alabama Food, wobei auch die Geschichte lokaler Restaurants im Fokus steht. So zählt der BBQ Trail Institutionen wie Big Bob Gibson Bar-B-Q in Decatur – die Wiege der Alabama White Barbecue Sauce – oder Brenda's Bar-B-Q Pit in West Montgomery, dessen namensgebende Gründerin einst Bürgerrechts-Geschichte schrieb, dazu.

Der U.S. Civil Rights Trail markiert mehr als 130 historische Schlüsselorte der Bürgerrechtsbewegung in 14 Bundesstaaten und der Hauptstadt Washington. Alabama ist mit über 30 Stätten vertreten, mehr als doppelt so vielen wie jeder andere Staat in dem Verbund. Anfang 2024 wurde der Trail um die Holt Street Memorial Baptist Church in Montgomery erweitert. Teil der Geschichte wurde die Kirche, als Dr. Martin Luther King Jr. hier im Dezember 1955 nach der Verhaftung von Rosa Parks vor mehr als 5.000 Menschen eine Rede hielt.

Reisende, die Highlights der Muscle Shoals Region geführt entdecken möchten, dem bietet Mavis’ Movin’ and Groovin’ Tour Bus drei komfortable Optionen: Die der Florence City History Tour führt einmal quer durch die zweihundertjährige Geschichte des Städtchens. Speziell für Musikfans wurden die Shoals Music Tour und die Shoals Studios Tour kreiert, inklusive den weltberühmten FAME und Muscle Shoals Sound Studios sowie dem Geburtshaus des Urvater des Blues: W.C. Handy.

Nach aufwändigen Restaurationsarbeiten eröffnete in Huntsville das U.S. Space & Rocket Center im Sommer 2024 seinen Rocket Park neu. Die ausgestellten Raketen erstrahlen in früherem Glanz, auch der Pathfinder-Shuttle kehrt in die Ausstellung zurück.

Beheimatet im historischen Carver Theatre, würdigt die Alabama Jazz Hall of Fame wieder die Jazzgrößen des Staates – von der Boogie-Woogie-Ikone Clarence „Pinetop“ Smith bis hin zu Nat King Cole.

Nach dem National Memorial for Peace and Justice und dem Legacy Museum, eröffnete die Equal Justice Initiative (EJI) eine dritte Stätte in Montgomery, die über die Geschichte aufklärt und den Menschen gedenkt, die diese leidvoll ertragen mussten: Direkt am Ufer des Alabama River veranschaulicht der Freedom Monument Sculputure Park das Leben als Sklave in den USA vor dem amerikanischen Bürgerkrieg.

Die Flora-Bama Lounge, Alabamas legendäre Strandbar in Orange Beach, direkt auf der Staatengrenze zu Florida, feiert 2024 einen runden Geburtstag. Vor genau 60 Jahren begann die Geschichte des Honky Tonk, das seit 1964 zu einem Wahrzeichen der Gemeinde gewachsen ist. Seit seiner Eröffnung finden in der Flora-Bama jährlich mehrere berühmte Veranstaltungen statt, darunter die Interstate Mullet Toss & Beach Party, Frank Brown's Songwriters Festival, der Polar Bear Dip und viele mehr. Das Flora-Bama verfügt über fünf Bühnen für Live-Musik die 365 Tage im Jahr mit Country, Rock, Dance und Beach Music bespielt werden.

Von Mobile nach New Orleans mit dem Amtrak

Voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2025 wird AMTRAK die alte Route zwischen New Orleans, Louisiana und Mobile, Alabama wieder aufnehmen und an insgesamt 6 Stationen entlang der Golfküste Halt machen. Zwischen New Orleans und Mobile können Passagiere demnach im Bundesstaat Mississippi in den Orten Bay St. Louis, Gulfport, Biloxi, und Pascagoula aus- oder zusteigen. Die Gesamtfahrzeit wird rund 3,5 Stunden betragen. (red)