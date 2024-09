airtours im Winter mit neuen Luxushotels und Cruises

„Luxus ist heute das bewusste Genießen von Momenten, die fernab des Alltäglichen neue Perspektiven eröffnen und eine tiefe, authentische Verbindung zur Umgebung und sich selbst ermöglichen“, sagte Steffen Boehnke, Director airtours, anlässlich der Winterprogramm-Vorstellung 2024/25. „airtours bietet dafür maßgeschneiderte Reisen, persönliche Freiräume und nachhaltige Angebote, die Wohlbefinden, Sinnhaftigkeit und unvergleichliche Erinnerungen schaffen.“

Auch bei den Luxuskreuzfahrten verzeichnet Airtours 20% mehr Gäste, heißt es in einer Mitteilung. Insbesondere Asien-Kreuzfahrten mit Stopps in Japan seien derzeit am schnellsten ausgebucht. Auch Ritz-Carlton Yachterlebnisse zu den Hotspots der Karibik sowie Segeltouren durch die kleinen Antillen und Grenadinen seien im Winterhalbjahr gefragt. Ebenso Fahrten der zehn bereits in Dienst gestellten Neubauten, u. a. von The Ritz-Carlton Yacht Collection, Silversea, Regent Seven Sees Cruises, Seabourn, Scenic und Emerald Cruises und Riverside Luxury Cruises. Zum Winter erweitert airtours das Portfolio mit der Reederei Explora Journeys sowie dem Expeditionsspezialisten Swan Hellenic. Hapag-Lloyd Cruises begeistere ebenfalls mit intensiven neuen Erlebnissen.

Exotische Paradiese

Deutlich mehr Luxusreisende ziehe es im kommenden Winter nach Bali, Australien, ins östliche und südliche Afrika sowie zu den Top-Reisezielen im Indischen Ozean wie den Malediven, Mauritius und Sri Lanka. Auch Dubai und Katar verzeichnen hohe zweistellige Buchungszuwächse bei airtours. Exotische Urlaubsinseln stehen im Winter hoch im Kurs. Besonders beliebt seien die Malediven mit ihren „Barfuß-Resorts“. Neu bei airtours ist The Nautilus Maldives, ein Ultra-Luxus-Refugium im UNESCO Biosphären-Reservat des Baa-Atolls. Auf Platz zwei der beliebtesten airtours Inseln folgt Mauritius, vor Aufsteiger Bali, wo die Gästeanzahl verdoppelt wurde. Auf Platz vier liegen die Seychellen. Neu bei airtours ist das Waldorf Astoria Seychelles Platte Island. Das Resort bietet exklusive Villen mit Privatpool, persönlichen Concierge-Service, feine kulinarische Erlebnisse in sechs Restaurants und Bars sowie vielfältige Aktivitäten. Auf Platz fünf folgt die zweitgrößte thailändische Insel Koh Samui. Begehrt bei airtours Gästen ist hier das Banyan Tree Samui, ein Luxusresort in abgeschiedener Lage.

Luxustrend 2025

Die Trends im Luxustourismus 2025 gehen weiter in Richtung einzigartiger und maßgeschneiderter Reiseerlebnisse. „Unsere Manufaktur airtours private travel wächst überproportional um 30% und bestätigt den Trend zur Individualisierung im Luxussegment. Unsere privaten Rundreisen und handverlesenen Luxussafaris entsprechen exakt den individuellen Wünschen unserer Kunden für unvergessliche Erlebnisse“, erläuterte Beate Arnold, verantwortlich für airtours private travel. Neu im Programm sind u. a. die Mukwa River Lodge mit nur acht Zimmern direkt am Sambesi-Fluss in Sambia und die Matetsi Victoria Falls Lodge in Simbabwe mit vollverglasten Suiten mit privaten Decks und Pools, ebenfalls am Sambesi Fluss.

Außerordentliche Erlebnisse

Ein Afrika-Abenteuer der besonderen Art erwartet Reisende bei einer Kombination der beliebten Reiseziele Ruanda und Tansania: unberührte Wildnis, atemberaubende Natur, Berggorillas in den Nebelwäldern Ruandas, luxuriöse Lodges, die Serengeti Tansanias und unvergessliche Safari-Momente. Ein herausragendes Beispiel für „Rewilding“, der Wiederherstellung natürlicher Lebensräume sowie ihr nachhaltiger Schutz ist die Bisate Lodge von Wilderness Destinations am Rand des Volcanoes Nationalparks in Ruanda.

Longevity bezeichnet den Wunsch und das Streben nach einem langen und gesunden Leben. airtours greift diesen Megatrend auf und kooperiert mit Spitzenhotels und Resorts, die führend im medizinischen Wellnessbereich sind und Programme anbieten, die auf neuesten Erkenntnissen der Longevity-Forschung basieren. „Hotels wie das Daios Cove Luxury Resort & Villas auf Kreta oder das One&Only One Za’abeel in Dubai setzen auf innovative Wellness-Konzepte, die den Gästen ermöglichen, auch im Alter fit und aktiv zu bleiben“, erklärte Boehnke. Neu bei airtours für eine nachhaltige Neuausrichtung von Körper und Geist ist das Mayrlife Medical Health Resort Altaussee in der Steiermark.

Beliebte Mehrwerte

Für mehr Luxus im Urlaub haben sich die airtours Mehrwerte etabliert: Gäste schätzen die persönliche airtours Betreuung rund um die Uhr, den privaten Transfer am Urlaubsort und die Bahnanreise in der 1. Klasse zum Abflughafen. „Unsere Gäste stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir möchten ihnen stets den besten Service bieten und sie auf jeder Reise begleiten“, betonte Boehnke. (red)