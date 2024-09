Neue Richtlinien für Expeditionskreuzfahrten in der Arktis

So dürfen ab der nächstjährigen Saison ausschließlich Schiffe mit maximal 200 Passagieren Kurs auf das Svalbard-Archipel mit seiner Hauptinsel Spitzbergen nehmen. Insgesamt erlaubt die Regierung Norwegens künftig an 43 Orten Anlandungen, erheblich weniger als bisher. Als Folge können nur kleine Expeditions-Kreuzfahrtschiffe Kurs auf diesen Teil der Arktis nehmen - eine Verbannung größerer Schiffe und der Ozeanriesen, wie das Unternehmen Swan Hellenic mitteilt. Damit ergebe sich eine vergleichbare Regel wie für die Antarktis: Dort dürfen maximal 100 Passagiere gleichzeitig das Festland betreten.

Entlegene Ziele

Swan Hellenic begrüßt diese neuen Vorschriften für Expeditionen nach Spitzbergen: Die moderne 5-Sterne-Flotte der Reederei bietet Platz für maximal 152 und 192 Gäste, zudem werden alle Reisen von Polarexperten begleitet. Die Schiffe der Reederei können entlegene Gewässer und Ziele erreichen, die größere Kreuzfahrtschiffe nicht anfahren. Darüber hinaus gehören die Schiffe von Swan Hellenic zu den wenigen im Expeditionssektor, die die „Safe return to port“-Klassifizierung erfüllen und so die Sicherheit der Gäste in abgelegenen und schwierigen Gebieten bei Navigation im Eis gewährleistet. „SH Vega" und ihr Schwesterschiff „SH Diana" verfügen über höchste Eisklassen und sind konzipiert für Entdeckungsreisen auf der ganzen Welt, vor allem für Gebiete in polaren Regionen. (red)