Amerikareisen.at – Österreichs Spezialist für maßgeschneiderte USA-Reisen

Als „führender österreichische Spezialist für Reisen in die USA und nach Kanada“ sieht sich Amerikareisen.at | Kanadareisen.at.

Mehr als 35 Jahre Erfahrung in Planung und Durchführung von individuellen Reisen nach Nordamerika kann Amerikareisen.at | Kanadareisen.at in die Waagschale werfen. So bietet der Spezialveranstalter maßgeschneiderte Reisen, die weit über Standardprodukte hinausgehen.

Exklusive Expertise für USA und Kanada

Das Familienunternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Reisen perfekt nach Wünschen und Bedürfnissen der Kunden zu gestalten, sei es für die pulsierenden Städte der USA oder die unberührten Landschaften Kanadas. Dank direkter Kontakte mit lokalen Anbietern und der umfassenden Produktkenntnis des gesamten Teams sind höchste Qualität und außergewöhnliche Reiseerlebnisse garantiert.

Zusammenarbeit mit Reisebüros

Amerikareisen.at | Kanadareisen.at arbeiten gerne und eng mit Reisebüros und selbstständigen Reiseberatern zusammen und bieten dabei attraktive Konditionen und umfassende Unterstützung:

10% Provision ohne Agenturvertrag: Für jede vermittelte Reise erhalten Reisebüros eine attraktive Provision, ohne dass ein Agenturvertrag erforderlich ist.

Persönliche Ansprechpartner: Statt einer anonymen Hotline steht stets ein direkter Ansprechpartner zur Verfügung für kompetente und individuelle Betreuung.

Individuelle Planung: Jede Reise wird nach den Wünschen der Kunden maßgeschneidert. Qualität und persönliche Betreuung sind das Markenzeichen.

Familienbetrieb mit Herz: Die Leidenschaft für die USA und Kanada spiegelt sich in der Arbeit wider. Als Familienbetrieb - unter dem Dach von America Unlimited -kümmern sich alle Mitarbeiter mit Herzblut um jedes Detail und bieten persönliche Betreuung auf höchstem Niveau.

Kooperation mit Brand USA

Mit Kalenderwoche 39 startet Brand USA auf tip-online.at / tip-daily eine umfassende Serie, in der alle zwei Wochen einer von insgesamt 36 Road Trips vorgestellt wird. Als Veranstalterpartner fungiert dabei Amerikareisen.at | Kanadareisen.at, die zu jedem Routenvorschlag ein buchbares Angebot erstellt haben. Diese Produkte können Reisebüros direkt an ihre KundInnen weitervermitteln. Zur Inspiration bzw. Information ist jeder Road Trip in einem pdf zusammengefasst, das mit einem Klick heruntergeladen werden kann.

Die Kampagne startet mit einer Reihe von RoadTrips entlang der Ostküste der USA, die durch die zahlreichen Flugverbindungen mit Austrian Airlines – u.a. der neue Flug nach Boston – leicht erreichbar ist. Neben Städten und Regionen stellen die Road Trips auch Special Interest-Themen wie Filme, Wein oder Musik in den Fokus. (red.)