Reisewelt: Mit Vielfalt in die Flusssaison 2025

Der Katalog bietet Reisen auf Rhein, Main, Mosel, Saar, Donau und attraktive Routen auf der Seine, Rhône, Saône sowie auf niederländischen und belgischen Gewässern. Neben abwechslungsreichen, europaweiten acht- bis 16-tägigen Routen zu jeder Jahreszeit unterstreichen Golfkreuzfahrten sowie Winter- und Silvestertouren auf Rhein, Main und Donau die Vielfalt der beliebten Urlaubsform.

Aktiv & Genuss

Von Frühjahr bis zum Herbst sprechen darüber hinaus die neuen Ausflugskategorien „Amadeus Aktiv“ und „Amadeus Genuss“ Gäste mit speziellen Interessen an und laden sie auf professionell begleiteten Touren zum Radfahren, zu Wanderungen oder zum Kennenlernen regionaler Spezialitäten ein. Höchste Ansprüche an Qualität und Service sowie aufregende Reiserouten stünden für die gesamte Schiffsflotte von Amadeus im Fokus, genauso wie eine herausragende Kulinarik an Bord der Schiffe. Auf den Tisch würden Gourmet-Spezialitäten aus den bereisten Ländern kommen, oft abgestimmt auf die jeweilige Saison. Zu den Menüs gebe es Spitzenweine aus den führenden Anbaugebieten Europas, so Reisewelt in einer Aussendung.

Exklusiv für Gäste der Reisewelt sind folgende Leistungen inklusive: An- und Abreisepakete, Transfers vom Flughafen bzw. Bahnhof zum Schiff, sowie ausgewählte Ausflüge. Kundinnen, die sich rechtzeitig entscheiden, dürfen sich auf einen attraktiven Preisvorteil freuen: Noch bis zum 30. November 2024 gilt ein Frühbucherbonus in der Höhe von 15%. (red)