Umfrage ermittelt Reisetrends deutscher UrlauberInnen 2025

Für die Umfrage wurden den Angaben zufolge in einer repräsentativen Online-Befragung im Zeitraum vom 17. bis zum 22. Mai 2.000 Menschen in Deutschland befragt. Welche Reisetrends im nächsten Reisejahr angesagt sind - hier die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Wie aus de Umfrage hervorgeht, lässt sich ein Großteil von Plattformen wie Instagram und Tiktok inspirieren. Demnach gaben 69,3% der Befragten an, in sozialen Netzwerken nach Ideen für den nächsten Urlaub zu suchen. Beliebteste Plattform bei 21,2% der Befragten sei Youtube.

Mit der ganzen Familie: 71,1% der Deutschen verreisen der Umfrage zufolge mit der Kernfamilie. Einem Teil der Befragten (16,3%) ist deshalb Familienfreundlichkeit wichtig. 17,8% nehmen auch die Großeltern mit.

Für sich: Auch Alleinreisen wird laut Umfrage immer beliebter. 17,2% der Deutschen verreisten allein - am liebsten nach Europa (42%), innerhalb Deutschlands (19,5%) oder nach Asien (10,5%). Rund ein Drittel der Befragten lege auf Sicherheit besonderen Wert.

Bleisure-Reisen: "Bleisure" setzt sich aus den englischen Begriffen Business (deutsch: Geschäft) und Leisure (deutsch: Freizeit) zusammen; ist also die Kombination aus Geschäftsreise und Urlaub. Besonders angesagt sei das in den USA. "Ein wahrer Trend, der auch in Deutschland Anklang findet", hieß es.

Überraschend: auch Astrologie spielt für viele eine Rolle bei der Urlaubsplanung. So habe laut Umfrage für rund ein Viertel der Deutschen (25,3%) Astrologie einen Einfluss auf die Reiseplanung. Bei den 18- bis 44-Jährigen seien es sogar 29% bei den 45- bis 65-Jährigen hingegen nur 11%. (APA / red)