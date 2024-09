SITA: Fluggäste offen für neue digitale Lösungen

Im Jahr 2023 nahm der Flugverkehr sprunghaft zu und übertraf dabei die Erwartungen der Branche. IATA-Prognosen sagen vorher, dass die Nachfrage weiterhin steigen und bis zum Jahr 2040 weltweit 8 Mrd. Fluggäste erreichen wird. Um dieses Wachstum zu bewältigen sei es für die Branche demnach wichtiger denn je, auf Technologien zu setzen die Fluggästen einen reibungslosen und effizienten Ablauf ermöglichen.

"2024 Passenger IT Insights"

Laut dem neu veröffentlichten Bericht „2024 Passenger IT Insights“ sehen Reisende in der Technologie den Schlüssel und begrüßen Innovationen wie mobilgestütztes digitales Reisen. So nutzen Fluggäste ihre mobilen Geräte bereits heute in fast allen Reisephasen - von der Buchung, während Wartezeiten und auch bei der Gepäckabholung. Drei von vier befragten Passagieren gaben überdies an, dass sie sich wohl damit fühlen würden, ihren Reisepass über einen sicheren digitalen Reiseausweis (Digital Travel Credentials - DTC) auf ihrem Telefon zu speichern und ihn im Voraus zu teilen, um die Reise zu beschleunigen. Dies deute laut SITA darauf hin, dass digitale Identitäten in der Zukunft eine äußerst wichtige Rolle für die Reiseerfahrung spielen werden.

Weiters gaben 64% der Fluggäste an, dass kürzere Warteschlangen am Flughafen die wichtigste Verbesserung des Reiseprozesses wäre. Biometrische Technologien würde die Bearbeitungszeiten für Fluggäste nachweislich beschleunigen, doch hier äußerte die Hälfte der Befragten Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Dazu sagt David Lavorel, CEO von SITA: „Die Bereitschaft der Fluggäste ist da: Sie sind den neuesten digitalen Lösungen gegenüber auf jeden Fall aufgeschlossen, um ihre Erfahrung schneller und reibungsloser denn je zu gestalten. Die Branche trägt die Verantwortung dafür, dass Reisende über die fortschrittliche Datensicherheit und das Potenzial biometrischer Technologien zum Schutz ihrer Daten umfassend informiert sind.“

Ergebnisse zum Thema Nachhaltigkeit

Was der aktuelle Bericht von SITA außerdem zeigt: Auch Nachhaltigkeit bleibt für die Fluggäste ein zentrales Thema, und sie sind bereit, zusätzliche Kosten und Zeit in Kauf zu nehmen, um umweltfreundlicher zu reisen. Im Rahmen des Berichts gaben die Befragten für ihr Ticket im Durchschnitt einen Aufpreis von 11% zu zahlen, um die CO2-Emissionen ihres Fluges auszugleichen. Mehr als die Hälfte sei außerdem bereit, längere Flüge mit geringerer Geschwindigkeit zu akzeptieren oder mit leichterem Gepäck zu reisen, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

„Die Fluggäste signalisieren der Branche, dass sie bereit sind, uns auf dem Weg zu einer CO₂-neutralen Luftfahrt auf halbem Wege zu begegnen. Ihre Bereitschaft gegenüber der CO2-Kompensation und jenes, ihr Verhalten im Hinblick auf das Gepäck anzupassen, unterstützt das Engagement von Fluggesellschaften und Flughäfen, die Emissionen durch Maßnahmen wie nachhaltige Technologien und Änderungen in Betrieb und Infrastruktur zu verringern“, so Lavorel abschließend.

SITA befragte im 2. Quartal dieses Jahres im Rahmen der Forschungsstudie „2024 Passenger IT Insights“ mehr als 7.000 Passagiere in 25 Ländern in Amerika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. (red)