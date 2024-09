nicko cruises präsentiert Nordeuropa-Katalog 2025/26

Mit viel "time to discover" können Reisende in der Saison 2025/26 den Norden Europas erkunden. Dafür bietet nicko cruises ihnen beispielsweise eine ausgiebige Rundreise um die Britischen Inseln, Küstenhopping bis hoch zum Nordkap oder eine einwöchige Entdeckertour nach Südnorwegen. Alle Reisen an Bord des Hochseeschiffs Vasco da Gama beginnen und enden dabei in deutschen Häfen und sind ab sofort buchbar.

Fünf Kreuzfahrtrouten 2025/26

Die Vielfalt der Britischen Inseln entdecken

Im Rahmen der 18-tägigen Reise ab/bis Hamburg nimmt die Vasco da Gama nach einem letzten Halt auf dem europäischen Festland in Amsterdam direkt Kurs auf England. Der erste Halt ist dabei in Tilbury von wo aus Reisende auch die britische Metropole London erkunden können. Die nächsten Ziele sind dann die Isle of Wight und Fowey bevor sich das Schiff anschließend über die Scilly-Inseln auf den Weg, zu seinen Halten in Irland macht. Hier haben Reisende die Gelegenheit Bantry, Dingle, Galway und Killybegs zu erkunden. Abschließend steht dann noch Schottland mit der Isle of Lewis, den Orkney-Inseln und Edinburgh, auf dem Programm.

Einmal Skandinavien und zurück

Diese neuntägige Kreuzfahrt führt Reisende an Bord der Vasco da Gama von Hamburg aus zunächst ins schwedische Göteborg bevor es weiter über den berühmten Oslofjord direkt in die Hauptstadt Norwegens geht. "Norwegen wie im Bilderbuch" können Reisende dann in den beiden Städtchen Larvik und Mandal entdecken. Zum Abschluss lockt dann noch ein Highlight im dänischen Skagen: das Aufeinandertreffen der Nord- und Ostsee ist hier, an der nördlichsten Spitze Dänemarks, ein atemberaubendes Naturschauspiel.

Norwegen in all seiner Pracht

Ein besonders intensives Norwegen-Erlebnis hält die 15-tägige Kreuzfahrt von/bis Hamburg bereit, die die Reisenden entlang der norwegischen Küste und über die Lofoten bis zum Nordkap führt - und das zur Zeit der Mitternachtssonne. Zu den Zielen dieser Reise zählen unter anderem: Bergen, das „Tor zu den norwegischen Fjorden“. Von Nordfjordeid nach Kristiansund erleben die KreuzfahrerInnen dann die kilometerlange Fahrt durch den Fjord. Über Svolvær auf den Lofoten, der norwegischen Region, erreicht das klassisch-elegante Hochseeschiff dann Honningsvåg am Nordkap. Nach einem Besuch im arktischen Hammerfest, der „nördlichsten Stadt Europas“, begeben sich die Reisenden dann wieder in Richtung Süden. Und nach den Halten im kulturellen Zentrum Norwegens, Harstad, und in Molde erreichen sie schließlich wieder den Hamburger Hafen.

Vom Norden Deutschlands in den Süden Norwegens

In je acht Tagen können Gäste von Kiel aus mit der Vasco da Gama in See stechen, um die "schönsten Perlen Südnorwegens" zu erleben. Die erste Route führt zuerst nach Kristiansand, weiter über Haugesund sowie nach Eidfjord. Den krönenden Abschluss der Reise bildet Bergen, das mit seinen charmanten, bunten Holzhäusern am Fjordufer und urigen Kopfsteinpflastergassen begeistert.

Die zweite achttägige Kreuzfahrt nach Südnorwegen beginnt und endet ebenfalls im Kieler Hafen. Highlights dieser Reise sind Bergen und Stavanger, einer der ältesten Orte des Landes. Tipp: Ein Ausflug zum nahegelegenen Lysefjord verspricht von den über 500m hohen Felsplateaus eine atemberaubende Aussicht auf die schroffe norwegische Landschaft. Die beiden letzten Halte dieser Reise sind dann Mandal und Arendal, bevor die Kreuzfahrt zurück im deutschen Norden endet. (red)