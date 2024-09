Photo+Adventure startet Fotowettbewerb 2024

Der Wettbewerb dient als Auftakt zur Photo+Adventure 2024, die am 9. und 10. November in der Pyramide Vösendorf stattfinden wird. Das diesjährige Thema "Abenteuer" greift dabei die Ursprünge der Veranstaltung auf und steht für die Entdeckung neuer Perspektiven und einzigartiger Momente. "Ob in der Ferne oder direkt vor der Haustür, indoor oder Outdoor, in den Bergen oder in der Stadt - die eingereichten Bilder sollen die Jury und das Publikum auf eine fotografische Reise mitnehmen. Ziel ist es, Erlebnisse und Eindrücke aus Vergangenheit und Gegenwart in beeindruckender und inspirierender Weise darzustellen", so das Fotoevent in der Aussendung.

Wettbewerb im Überblick:

Die Teilnahme am Wettbewerb steht allen offen - ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis. Bis zu drei selbst fotografierten Bildern können über das Formular auf Startseite | Photo+Adventure Award 2024 hochgeladen werden.

Einreichungszeitraum: 1. September 2024 bis 13. Oktober 2024

1. September 2024 bis 13. Oktober 2024 Preisverleihung: 9. November 2024 im Rahmen der Photo+Adventure in der Pyramide Vösendorf

9. November 2024 im Rahmen der Photo+Adventure in der Pyramide Vösendorf Ausstellung: Präsentation der besten Einsendungen vor Ort

Die Jury, bestehend aus mindestens vier unabhängigen Fachleuten, bewertet die eingereichten Bilder nach einem Punktesystem. Die 20 besten TeilnehmerInnen werden gemeinsam mit einer Begleitperson zur Photo+Adventure 2024 eingeladen, wo die Preisverleihung stattfindet und die prämierten Fotos in einer Ausstellung gezeigt werden. (red)