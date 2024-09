Erstmals seit dem Start der Full Metal Cruise in 2013 steht bereits vor dem Buchungsstart fest, dass es im nächsten Jahr zwei Full Metal Cruises geben wird. Außerdem werden vier neue Häfen angefahren: mit dem litauischen Klaipeda, Gdynia in Polen, Visby auf der schwedischen Insel Gotland und der lettischen Hauptstadt Riga können die Cruisaders neue Häfen während des Metal-Festivals an Bord der Mein Schiff 3 entdecken.

Full Metal Cruise XII

Die Full Metal Cruise XII - Part I sticht vom 20. bis 25. September 2025 ab Kiel in See. Fünf Tage lang darf an Bord geheadbangt werden, bis die Mein Schiff 3 bebt. Direkt im Anschluss folgt vom 25. bis 30. September 2025, ebenfalls ab Kiel, die Full Metal Cruise XII - Part II. Die zwölfte Auflage des Metal-Festivals auf See wird in Kürze buchbar sein, sowohl jeweils als Einzelreise als auch als 10-tägige Kombireise.

Auch die erste Band für beide Metal-Reisen an Bord der Mein Schiff 3 ist bereits bestätigt: Kreator wird mit an Bord sein. Zusätzlich bietet die härteste Kreuzfahrt Europas, wie gewohnt, ein umfangreiches Rahmenprogramm: Meet and Greets mit den KünstlerInnen, Workshops, Karaoke, Tattoos, Metal-Yoga sowie die legendäre Late-Night-Show von und mit „Maschine“.

Details zu den Reisepreisen:

Die Full Metal Cruise XII – Part I startet in Kiel und führt mit zwei Seetagen über das litauische Klaipeda und Gdynia in Polen zurück nach Kiel. Die fünftägige Reise auf der Mein Schiff 3 vom 20. bis 25. September 2025 gibt es für 1.499 EUR p.P. in einer Innenkabine bei Doppelbelegung. Eine Außenkabine gibt es für 1.599 EUR p.P. bei Doppelbelegung und eine Balkonkabine ab 1.899 EUR p.P. bei Doppelbelegung.

Die Full Metal Cruise XII - Part II startet in Kiel und führt mit zwei Seetagen über Visby auf der schwedischen Insel Gotland und die lettische Hauptstadt Riga zurück nach Kiel. Die fünftägige Reise auf der Mein Schiff 3 vom 25. bis 30. September 2025 gibt es für 1.499 EUR p.P. in einer Innenkabine bei Doppelbelegung. Eine Außenkabine gibt es für 1.599 EUR p.P. bei Doppelbelegung und eine Balkonkabine ab 1.899 EUR p.P. bei Doppelbelegung.

Die Full Metal Cruise XII - Part I und II als Kombireise gibt es für 2.998 EUR p.P. in einer Innenkabine bei Doppelbelegung. Eine Außenkabine gibt es für 3.198 EUR p.P. bei Doppelbelegung und eine Balkonkabine ab 3.798 EUR p.P. bei Doppelbelegung.

Weitere Infos unter: www.meinschiff.com/fullmetalcruise