Mein Schiff-Reisen im Indischen und Atlantischen Ozean 2025

TUI Cruises stellt die neuen Reisen der beiden Schiffe die im Frühjahr 2025 starten, und bereits ab sofort buchbar sind, vor. So wird die Mein Schiff 4 ihre Reise in ihr Sommerfahrgebiet in Dubai starten und läuft im Anschluss mit Durban und Gqeberha erstmals Städte an der Ostküste Südafrikas sowie die Walvis Bay vor Namibia an. Die Mein Schiff 6 wird gleichzeitig von Singapur aus Kurs auf Hafenstädte wie Port Louis auf Mauritius und Le Port auf der Insel La Réunion nehmen wird bis sie schließlich am Ende dieser und zum Start der neuen Saison den Hafen von Triest erreichen wird.

Routen der Mein Schiff 4

Die Mein Schiff 4 beginnt die Reise „16 Nächte - Auszeit zwischen den Kontinenten“ Anfang März in Dubai mit einer Übernachtung an Bord des Schiffes. So haben die Gäste gleich zwei Tage Zeit, die Metropole zu erkunden. Anschließend nimmt das Schiff Kurs auf Muscat im Oman. Nach acht Seetagen, an denen Gäste die Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen genießen und die zahlreichen Restaurants und Bars entdecken können, läuft die Mein Schiff 4 dann erstmals Durban an. Die bekannteste Stadt der Provinz KwaZulu-Natal an der Ostküste Südafrikas lockt mit einem langen Sandstrand und exotischem Flair. Die Route führt die Mein Schiff 4 weiter nach Gqeberha, ehemals Port Elizabeth, einer Stadt an der Algoa Bay, bevor sie schließlich in Kapstadt festmacht. Nach einem weiteren Seetag steuert das Wohlfühlschiff Walvis Bay an der Küste Namibias an, wo die Gäste mit etwas Glück auf der Sandbank Pelican Point Flamingos und Pelikane beobachten können. Auf ihrem weiteren Weg ins Mittelmeer läuft die Mein Schiff 4 dann noch die Kapverden, Gran Canaria sowie Gibraltar an und beendet Mitte Juni ihre Transatlantikreise im Hafen von Antalya, von wo aus sie in die Sommersaison im Mittelmeer startet.

Routen der Mein Schiff 6

Auf dem Weg in das Sommerfahrtgebiet der Mein Schiff 6 können Gäste Reisen von Singapur bis nach Triest erleben. Von Singapur aus nimmt das Schiff auf der Reise „19 Nächte - Indischer Ozean mit Mauritius“ nach einer Übernachtung an Bord, Kurs auf Malaysia. Nach ein paar Tagen auf See macht das Schiff dann zunächst in Port Louis, der Hauptstadt von Mauritius, fest. Darauf folgt ein Anlauf in Le Port auf der Insel La Réunion, die zum Übersee-Department Frankreichs gehört. An den folgenden Seetagen haben die Gäste die Möglichkeit alle Annehmlichkeiten an Bord - beispielsweise das umfangreiche SPA- und Sportprogramm - zu genießen, bevor die Mein Schiff 6 Gqeberha und das Sehnsuchtsziel Kapstadt anläuft. Hier können Reisende unter anderem die Aussicht vom Tafelberg, ein Safarierlebnis im Wildreservat oder ein Ausflug zum Kap der Guten Hoffnung genießen. Die nächsten Halte sind dann in Las Palmas auf Gran Canaria und in Gibraltar bevor es auch für die Mein Schiff 6 in ihr Sommerfahrgebiet und zum Zielhafen Triest geht.

Preisbeispiele:

Die Reise „18 Nächte - Auszeit zwischen den Kontinenten“ mit der Mein Schiff 4 ab Doha bis Kapstadt vom 01.03. bis 19.03.2025 gibt es ab 1.999 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 2.519 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif.

Die Reise „43 Nächte - Weltentdecker Route“ mit der Mein Schiff 4 ab Doha bis Antalya vom 25.02. bis 09.04.2025 gibt es ab 4.619 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 5.819 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif.

Die Reise „19 Nächte - Indischer Ozean mit Mauritius“ mit der Mein Schiff 6 ab Singapur bis Kapstadt vom 07.05. bis 26.05.2025 gibt es ab 1.999 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 2.529 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif.

Die Reise „20 Nächte – Transozean mit Gibraltar“ mit der Mein Schiff 6 ab Kapstadt bis Triest vom 26.05. bis 15.06.2025 gibt es ab 2.199 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 2.749 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif.

Nähere Infos unter: www.meinschiff.com