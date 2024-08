Österreich Werbung unterstützt ÖPC bei Paralympics in Paris

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kehrt das Österreich-Haus bei den Paralympischen Spielen in physischer Form zurück und bringt so ein Stück Österreich ins Herz von Paris. Während der gesamten Dauer der Spiele vereint das mit dem Deutschen Behindertensportverband umgesetzte „House of Friends“ im Rugbystadium „Stade Jean Bouin“ das Österreich-Haus und das Deutsche Haus Paralympics unter einem Dach.

Österreich-Haus im Stade Jean Bouin in Paris

Das Österreich-Haus wird dabei zum zentralen Treffpunkt für die 24 österreichischen paralympischen AthletInnen, ihre Familien und FreundInnen, aber auch für Gäste aus Frankreich und anderen Ländern. Gleichzeitig fungiert es als Kommunikations- und Austauschplattform sowie als Aushängeschild für die österreichische Gastfreundschaft: Mit Bildern und Kulinarik aus Österreich wird das österreichische Lebensgefühl erlebbar gemacht. Außerdem ermöglichen es die Präsenz in Paris und die Synergie mit dem Deutschen Behindertensportverband, Österreich in gleich zwei wichtigen Herkunftsmärkten - Deutschland mit rund 57 Mio. Nächtigungen im Jahr 2023 und Frankreich mit rund 1,7 Mio. Nächtigungen - als offenes und facettenreiches Land zu positionieren.

Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, sagt im Rahmen der feierlichen Eröffnung am 29. August 2024, dazu: "Das Österreich-Haus bei den Paralympics ist die perfekte Bühne, um Österreich international als dynamisches, facettenreiches und gastfreundliches Reiseland zu positionieren, und zeitgleich Heimat für die vielen ÖsterreicherInnen vor Ort. Die erstmalige Kooperation mit dem ÖPC und die Unterstützung der Paralympics sind für uns eine Herzensangelegenheit, die wir kraftvoll und mit Stolz in die Welt hinaustragen möchten."

Zweite Runde der Destinationskampagne

Im Rahmen dieses Engagements wird auch die Kampagne „Unbelievably Close. Austria“ – „Étonnamment proche. L’Autriche“ in Frankreich weitergeführt: Gelauncht während der Olympischen Spiele, zeigt die Kampagne mit einem Augenzwinkern, wie nahe Österreich und Frankreich sich wirklich sind und setzt auch in der zweiten Runde auf kreative Social-Media-Kommunikation. Diese wird unterstützt durch eine speziell umgesetzte Microsite und Digital-Out-of-Home-Maßnahmen in ganz Paris. (red)