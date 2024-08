Tuja Reisen by Lernidee: Neuer Winterkatalog für Skandinavien

Auf 28 Seiten erwarten Reisende nicht nur beliebte Klassiker wie die "Winter-Wunder-Woche", die "Seele Lapplands", eine Gruppenreise mit deutschsprachiger Reiseleitung, sowie Weihnachts- und Silvesterreisen in den hohen Norden sondern auch spannende Neuzugänge.

Die Buchungen für den Winter 2024/25 sind freigegeben und so rät Jamena-Lee Schreiber Tuja Reisen mit den Reiseplanungen nicht allzu lange zu warten: „Die Nachfrage ist hoch und die Kapazitäten sind begrenzt, selbst mit Rücksicht auf unsere neuen Reisen in noch unentdeckte Gebiete. Für diejenigen, die helle Nächte und wärmere Temperaturen bevorzugen, sitzen wir gerade an der Planung für Sommerreisen. Hierzu werden wir in den nächsten Monaten ebenfalls ein Katalog-Update machen.“

Neuheiten im Portfolio

Gleich drei neue Reisen hat der Skandinavien-Spezialist mit über 30 Jahren Erfahrung in sein Programm für den nächsten Winter aufgenommen:

Die Reise "Nordlicht-Nächte: Magie unter dem Sternenhimmel in Finnisch Lappland" führt zum Apukka Resort in der Nähe der Weihnachtsmannstadt Rovaniemi. Hier erleben die Reisenden vier Nächte in Glas-Iglus und können mit etwas Glück die faszinierenden Nordlichter bestaunen. Ein absolutes Highlight dieser Reise ist die Pferdeschlittenfahrt bei Nacht, die nur hier angeboten wird.

Bei der Reise "2 Länder, 3 Kulturen, ein Reiseziel: Kukkolaforsen in Lappland" geht es in die Grenzregion zwischen Schweden und Finnland. Die Unterkunft liegt direkt am Fluss, wo die Kulturen der Schweden, Finnen und Sami aufeinandertreffen. Bei guter Aussicht auf die Stromschnellen und den winterlichen Nachthimmel verbringt man acht aktive Tage im hohen Norden, mit Höhepunkten wie dem Besuch des Schneeschlosses in Kemi, traditionelles Brot-Backen und Weißfisch-Grillen. Abenteuerlustige können noch eine Fahrt mit einem Eisbrecher dazubuchen.

Eine ganz besondere "Winterwoche im Herzen Lapplands" bietet diese neue Reise, die in eine abgelegene Wildnis-Lodge in der unberührten Natur im Osten Finnlands führt. Hier werden besondere Aktivitäten wie „Ein Tag als Finne“ und der Besuch des Wintersport-Paradieses Ruka sowie einer traditionellen Rauchsauna zu einem abwechslungsreichen Programm kombiniert. Wer möchte, kann gegen einen Aufpreis in einem Glas-Iglu auf dem zugefrorenen See übernachten und das sogar an Weihnachten und Silvester.

Zahlreiche skandinavische Winteraktivitäten wie beispielsweise Husky- und Rentierschlittenfahrten oder Schneeschuhwanderungen sind oft in den Reisen bereits inkludiert oder können auf Wunsch dazu gebucht werden. Die Reisen können entweder individuell durchgeführt werden oder finden in Kleingruppen statt.

Der Tuja-Katalog kann über info@tujareisen.de bestellt oder online HIER eingesehen werden. (red)