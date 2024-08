DZT-Umfrage: Top-Sehenswürdigkeiten in Deutschland

Bereits seit 2012 können BesucherInnen der Webseite www.germany.travel bei dieser Aktion die aus ihrer Sicht besonders empfehlenswerten touristischen Ziele nennen. Gewertet werden ausschließlich TeilnehmerInnen aus den internationalen Märkten. Aus den Nennungen ergibt sich das Ranking der Top 100. In diesem Jahr haben mehr als 25.000 User aus über 20 Ländern die Gelegenheit genutzt und für ihren Favoriten abgestimmt. Das offizielle Ergebnis ist ab sofort unter www.germany.travel/de/top100 online.

Die beliebtesten Attraktionen 2024

Den Spitzenplatz belegt 2024 das Miniatur Wunderland Hamburg. Der Vorjahressieger Europa-Park erreicht in diesem Jahr den zweiten Platz. Das Phantasialand in Brühl hält seine Position auf Rang 3. Auf den weiteren Plätzen folgen der Nürburgring, Rothenburg ob der Tauber, die Hauptstadt Berlin, das erst 2023 neu eröffnete Deutschlandmuseum Berlin, das UNESCO-Welterbe Markgräfliches Opernhaus Bayreuth, die Therme Erding und die Burg Eltz in Wierschem.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT: „Das Top 100-Ranking zeigt den touristischen Destinationen und Sehenswürdigkeiten Deutschlands seit mehr als zehn Jahren eine Momentaufnahme ihrer internationalen Bekanntheit und Beliebtheit im Netz. Zugleich erhalten unsere Partner im Deutschlandtourismus eine Bestätigung für ihre erfolgreiche internationale Vermarktung. Die rege Beteiligung an der Umfrage ist zudem ein Votum für die Strahlkraft der Marke Reiseland Deutschland im internationalen Wettbewerb.“ (red)