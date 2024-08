Reisetrend Nebensaison: Sommerurlaub im September

Der Hochsommer neigt sich dem Ende zu, die Strände sind weniger überfüllt, die Temperaturen angenehmer, und die Preise für Unterkünfte fallen spürbar. Es gibt zahlreiche Gründe, warum der September der optimale Reisemonat ist. Hier vier Empfehlungen, die sowohl Erholungssuchende als auch Kultur- und Naturfreunde begeistern werden.

Dalmatien im Spätsommer

In der Küstenregion Kroatiens, ist im September zwar die größte Sommerhitze abgeklungen, doch das Meer bleibt warm und einladend. Die Städte Split und Dubrovnik zeigen sich von ihrer besten Seite, ohne dass man sich durch Touristenmassen drängen muss. Auch die vielen Inseln, wie Hvar oder Brač, laden zu entspannten Tagen am Strand und zu Bootstouren ein. Das mediterrane Flair ist allgegenwärtig und die kulinarischen Genüsse der Region, von frischem Fisch bis zu dalmatinischem Wein, schmecken nach wie vor nach Sommer.

Gardasee: Idylle zwischen Bergen und See

Der Gardasee, Italiens größter See, bietet im September die perfekte Kombination aus Aktivität und Entspannung. Die Temperaturen sind ideal für Wanderungen in den umliegenden Bergen oder für eine Radtour entlang des Sees. Zudem ist der September die Zeit der Weinlese, sodass man sich in den Weinkellern der Region durch die besten Tropfen kosten kann.

Kykladen ohne Hochsaisonstress

Die Kykladen, insbesondere Inseln wie Mykonos und Santorin, sind im September noch einladender als im Hochsommer. Die Temperaturen sind immer noch warm, aber nicht mehr so drückend wie im Juli und August und die Strände sind etwas weniger frequentiert. Auch kulturell hat die Region viel zu bieten - antike Stätten und traditionelle Dörfer, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Costa Blanca: Spaniens sonniger Rückzugsort

Die Costa Blanca in Spanien ist im September ein idealer Ort für all jene, die noch richtig Sonne tanken möchten. Die kilometerlangen Sandstrände, von Benidorm bis Alicante, sind auch hier weniger überlaufen und laden zum baden ein. Die Costa Blanca ist aber nicht nur für Badeurlauber ein ideales Ziel, sondern auch für Wanderer, die das Hinterland mit seinen malerischen Dörfern und Bergen erkunden wollen. (Red)