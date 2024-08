DZT: Deutliche Zuwächse im 1. Halbjahr 2024

Vor allem die Hotellerie profitiert von der UEFA EURO 2024 durch eine höhere Auslastung bei steigenden Umsätzen in vielen Städten. Gleichzeitig erhielt der Flugmarkt zusätzliche Impulse durch Fan-Reisen – insbesondere aus den europäischen Teilnehmerländern - so die Einschätzung der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) nach Analyse verschiedener nationaler und internationaler Untersuchungen.

EM-Erwartungen wurden übertroffen

Nach den jetzt vorliegenden vorläufigen Übernachtungszahlen des Statistischen Bundesamtes wurden im Juni 2024 8,7 Mio. internationale Übernachtungen in Hotels und Pensionen mit mindestens zehn Betten registriert - ein Plus von 15,7% zum Vorjahresmonat und zugleich der höchste je gemessene Juni-Wert. Kumuliert stieg die Zahl der Ausländerübernachtungen von Jänner bis Juni 2024 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 um 7,1% auf nunmehr 37,5 Mio. internationale Übernachtungen. Die erzielten Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2024 liegen demnach nur noch 6% unter dem Rekordniveau von 2019.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, erklärt dazu: „Die UEFA EURO 2024 hat unsere Erwartungen noch übertroffen und dem Incoming-Tourismus einen kräftigen Schub verliehen. Bereits im Vorfeld der Fußball-EM haben wir intensiv dafür geworben, über den Besuch der EM-Spiele hinaus die Host Cities und ihre Umgebung zu erkunden und so den Aufenthalt in Deutschland zu verlängern. Die jetzt vorliegenden Zahlen bestätigen unsere Strategie. Mehr noch: Deutschland hat sich den Gästen aus aller Welt als gastfreundliches, friedliches und sicheres Land präsentiert.“

Kampagne für längere Aufenthaltsdauer

Bereits vor Beginn der Europameisterschaft hatten 55,4% der EM-Besucher in einer DZT-Befragung in Frankreich, Großbritannien, Spanien und der Schweiz erklärt, dass sie mindestens drei Nächte in Deutschland bleiben wollten, 36% planten sogar mehr als vier Nächte Aufenthalt über den Spieltag hinaus. Die ersten jetzt vorliegenden Auswertungen von ForwardKeys zu den Flugdaten im Juni zeigen: Zwei Drittel der Flugreisenden blieben mehr als vier Nächte in Deutschland, die gesamte durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 9,7 Nächten.

Darüber hinaus dokumentieren die Ergebnisse einer DZT-Befragung unter Fußball-Interessierten in Frankreich, Großbritannien und Spanien nach Abschluss der Fußballeuropameisterschaft, dass bei 60% der TeilnehmerInnen durch die Eindrücke von der EM das Interesse gestiegen sei, nach Deutschland zu reisen.

Top-Bewertung für das Reiseland

Im gerade veröffentlichten Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024 des World Economic Forum belegt das Reiseland Deutschland im Vergleich von 119 Ländern den 6. Platz weltweit und den 3. Platz in Europa. Der TDDI bewertet in fünf Teilindizes und 17 Unterkategorien, wie Volkswirtschaften eine nachhaltige und resiliente Entwicklung im Reise- und Tourismussektor ermöglichen. Deutschland performt dabei unter anderem gut in den Unterkategorien: Gesundheit und Hygiene (Platz 1), Kulturelle Ressourcen (Platz 6) sowie Verkehrs- und Hafeninfrastruktur (Platz 8).

Der Ausblick auf die weitere Sommer-Saison ist daher sehr positiv: Vorliegende Buchungszahlen für das Incoming-Flugsegment für die Urlaubsmonate Juli bis September 2024 liegen 10,6% über den Vorjahreswerten. Über die Online-Plattform Expedia stieg die Zahl der Buchungen von Hotelzimmern in Deutschland aus allen internationalen Quellmärkten im Juli 2024 gegenüber dem Juli 2023 um 11,6%. (red)