Israel: Finanzielle Unterstützung für lokale Tourismusbranche

Die israelische Regierung hat eine weitreichende Initiative zur Unterstützung der Tourismusindustrie in Israel beschlossen. Diese beinhaltet ein umfangreiches Hilfsprogramm, darunter die finanzielle Unterstützung für lokale touristische Unternehmen, um die Arbeitsplätze von essentiellen MitarbeiterInnen in der Branche zu sichern. So beteiligt sich die Regierung an den jeweiligen Gehältern der MitarbeiterInnen, wenn die Umsätze der betroffenen Unternehmen um mindestens 80% im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen sind. Das Tourismusministerium möchte so verhindern. dass zu wenige wichtige Arbeitskräfte für die Tourismusbranche zu Verfügung stehen, sobald der internationale Tourismus wieder zunimmt.

Infrastruktur muss gesichert werden

„Wir bereiten uns kontinuierlich auf die Rückkehr des internationalen Tourismus vor, damit wir eine schnelle Erholung der Reisebranche ermöglichen und die israelische Wirtschaft stärken können. Die Initiative für die Tourismusindustrie unterstützt die Akteure, deren Beitrag eine signifikante Komponente für Besucher Israels darstellt und erlaubt die Marketinginfrastruktur aufrechtzuerhalten, die für eine optimale Rückkehr zur Normalität erforderlich ist“, so Haim Katz, Tourismusminister Israels.

Die Israel Incoming Tour Operators Association ist sehr erfreut über das Hilfsprogramm: „Die Initiative von Minister Haim Katz rettet die Incoming-Tourismusbranche in Israel vor dem Zusammenbruch. Der Incoming-Tourismus ist ein wichtiger Pfeiler der israelischen Wirtschaft, und diese Entscheidung wird es ermöglichen, eine wichtige menschliche Infrastruktur zu erhalten, um die Touristenströme nach Israel nach der Krise wieder in Gang zu bringen“. (red)