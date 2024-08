Agents aufgepasst: Sportlicher Fam-Trip durch Abu Dhabi

Gemeinsam mit renommierten Fitness-Experten erwartet die TeilnehmerInnen ein abwechslungsreiches sportliches Programm. Neben den neuesten touristischen Highlights stehen auch eine Kajakfahrt um den Louvre Abu Dhabi, Aqua-Gym und Sandboarding in der Wüste auf dem Plan. Ein besonderes Highlight bildet der Besuch eines NBA-Spiels in der Etihad Arena zum Abschluss der Reise.

Gunnar Maier, Etihad Airways General Manager DACH, sagt: "Abu Dhabi entwickelt sich rasant zu einem der aufregendsten Sportziele weltweit. Mit diesem Fam-Trip möchten wir den Counter-Experten die zahlreichen sportlichen Attraktionen näherbringen, die das Emirat zu bieten hat." Yasin Gündüz, Key Account Manager für Österreich, fügt hinzu: "Von Yoga am Strand bis zum Ziplining in der Wüste - Abu Dhabi vereint Fitness und Urlaubsgenuss auf einzigartige Weise. Wir freuen uns darauf, den Teilnehmern zu zeigen, wie aktive Erlebnisse ihren Aufenthalt bereichern und unvergesslich machen können."

Details zur sportlichen Entdeckungsreise

Der fünftägige Fam-Trip, organisiert in Zusammenarbeit mit DCT Abu Dhabi und Rotana Hotels, führt die TeilnehmerInnen von der Oasenstadt Al Ain über die pulsierende Hauptstadt bis zur Inselwelt von Yas und Saadiyat. Übernachtet wird in zwei erstklassigen Rotana-Häusern: dem Al Ain Rotana und dem Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana. Tägliche Workouts und Site-Inspektionen runden das Programm ab. Der Trip endet mit einem Nachtflug zurück nach Wien oder München.

Kreative Bewerbung gefragt

Für die Bewerbung sind Reiseexperten eingeladen, ihren persönlichen "Abu Dhabi Fitness-Moment" einzureichen. Dies kann entweder ein Foto oder ein kurzes Video (max. 60 Sekunden) sein, das die Verbindung zu Sport und Reisen auf kreative Weise darstellt. Ob eine Yoga-Pose zwischen Reisekatalogen, ein spontaner Sprint zum Gate oder eine Dehnübung am Schreibtisch - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Einsendung sollte dabei aber nicht nur die sportliche Seite der Bewerber zeigen, sondern auch ihre Begeisterung für Abu Dhabi als Reiseziel zum Ausdruck bringen.

Agents können ihren "Abu Dhabi Fitness-Momente" ab sofort per E-Mail an ygunduz@etihad.ae einreichen. Bewerbungsschluss ist der 28. August 2024. Die Teilnehmerzahl des Fam-Trips ist begrenzt. Als Abflugorte stehen Wien und München zur Auswahl. (red)