Visit Finland: TreeHugging-Weltmeisterschaft 2024 in Levi

In Finnisch-Lappland treffen sich auch heuer wieder BaumumarmerInnen aus der ganzen Welt zur Weltmeisterschaft. Das vorrangige Ziel des internationalen Ereignis: nachhaltiger Spaß kombiniert mit einer aufrichtigen Verbindung zur Natur. Aber nicht erst seit Beginn der Weltmeisterschaften vor vier Jahren ist das Umarmen von Bäumen typisch finnisch – schon seit 2016 existiert in Finnland eine nationale Baumumarmungswoche.

Das Unternehmen HaliPuu hat die Weltmeisterschaften ursprünglich ins Leben gerufen und organisiert diese nun seit 2020. Der diesjährige Wettbewerb wird in Zusammenarbeit mit Greentrek realisiert.

TreeHugging-Weltmeisterschaft 2024

Die TreeHugging World Championships im HaliPuu-Wald in Levi finden dieses Jahr am Samstag, den 24. August um 12:00 Uhr statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle kostenlos - die Anmeldung an der Veranstaltung ist unter www.halipuu.com/treehuggingworldchampionships möglich.

Letztendlich wählt dann HaliPuu die TeilnehmerInnen aus, die zur offiziellen Veranstaltung vor Ort in Levi eingeladen werden. Die Kontrahenten müssen dabei in drei verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten, die von einer Jury bewertet werden:

Speedhugging - Gewinner ist, wer die meisten Bäume innerhalb einer Minute umarmt.

Dedication - hier gewinnt die hingebungsvollste Umarmung eines bestimmten Baumes. Der Baum darf dabei vom Teilnehmer persönlich ausgesucht werden und maximal eine Minute lang umarmt werden.

Freestyle - es zählt die kreativste Umarmung; der Umarmungsstil darf vom Teilnehmer offen interpretiert werden.

Tickets, um sich die Weltmeisterschaft anzuschauen, können HIER erworben werden.

Weltweiter Online-Wettbewerb

Wer trotzdem mitmachen möchte, jedoch nicht in Levi dabei sein kann, hat die Möglichkeit an der Online-Veranstaltung teilzunehmen, die parallel zur Live-Weltmeisterschaft stattfindet. Die Online-TreeHugging-Weltmeisterschaft ist ein Bilderwettbewerb mit der Chance auf tolle Preise und eine offizielle Einladung zur Teilnahme an der TreeHugging-Weltmeisterschaft 2025 in Levi.

Die Teilnahme an dem Online-Wettbewerb ist ganz einfach:

Der Teilnehmende muss seinen persönlichen Lieblingsbaum finden, diesen umarmen und ein Foto davon machen. Diese Umarmung muss dann auf Instagram oder Facebook mit den beiden Hashtags #TreeHugging2024 und #HaliPuu bis zum 31. August 2023 um 11:00 Uhr veröffentlicht werden. Darüber hinaus muss der Teilnehmende beschreiben, weshalb er diesen speziellen Baum oder Baumumarmungen generell liebt.

Der Gewinner der Online TreeHugging Weltmeisterschaft 2024 erhält einen einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen in Levi und eine private Cocooning-Reise für zwei Personen im HaliPuu-Wald während TreeHugging2025. Außerdem erhält der Gewinner ein Foraging & Food Erlebnis in der Natur von Arctic Frontier und zwei Übernachtungen im luxuriösen Design Hotel Levi.

Weitere Informationen: zur diesjährigen TreeHugging-Weltmeisterschaft sowie der offizielle Livestream unter www.halipuu.com/treehuggingworldchampionships und www.instagram.com/LeviLapland (red)