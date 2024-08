Beachcomber: Familienhotel Victoria mit frisch renovierten Zimmern

Die Superior und Deluxe-Zimmer des Hotels erhalten ab sofort einen frischen Anstrich bei dem auf eine Mischung aus modernem und tropischem Stil gesetzt wird. Das Mobiliar aus Rattan und Holz sowie der neue Holzboden, kombiniert mit kräftigen Farbtönen sowie dezenter Beleuchtung sollen so für eine einladende Atmosphäre sorgen. Buchbar sind die frisch renovierten Räumlichkeiten für Aufenthalte ab November 2024.

Familienurlaub im weitläufigen Strandresort

Das Victoria Beachcomber Resort & Spa punktet einerseits mit seiner Lage - es befindet sich an der Nordwestküste der Insel zwischen dem Touristenzentrum Grand Baie und der Hauptstadt Port Louis. Andererseits zählt das Haus aufgrund der entspannten Atmosphäre und dem umfangreichen Angebot an Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, zu den beliebtesten Familienresorts in Mauritius. Darüber hinaus bietet das Beachcomber Haus nun frisch renovierte geräumige Zimmer mit Meerblick und eine große kulinarische Auswahl.

Für Paare, die sich mehr Zweisamkeit wünschen, gibt es das sogenannte Victoria for two, das sich ausschließlich an Erwachsene richtet. Dank Vorteilen wie Zimmer mit direktem Zugang zum Pool und einer privaten Terrasse sorgt das Victoria for two so für Urlaubsmomente in absoluter Privatsphäre.

Weitere Informationen zu den Beachcomber Resorts & Hotels unter: www.beachcomber.com (red)