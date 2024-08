Niederösterreichs Festivals im Spätsommer und Herbst

Niederösterreich lockt noch bis in den Oktober hinein Festival-Land Kulturbegeisterte in die Region und bietet damit den idealen Anlass für einen Kurzurlaub. Als Schauplätze dienen einige der schönsten und historisch bedeutsamsten Orte des Landes, die den Veranstaltungen stets eine ganz besondere Note verleihen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagt dazu: „Niederösterreichs Festivals glänzen mit einzigartigen Kulissen: Historische Burgen, Schlösser, idyllische Theaterhäuser und malerische Open-Air-Bühnen schaffen eine atemberaubende Atmosphäre. Ein Kurzurlaub in Niederösterreich verspricht daher nicht nur kulturellen Genuss auf höchstem Niveau, sondern auch eine erholsame Auszeit. Wanderungen durch die farbenfrohen Landschaften, Spaziergänge entlang der geschichtsträchtigen Pfade und kulinarische Entdeckungsreisen runden das kulturelle Angebot ab. Ob man sich von der Magie der Gipfelklänge im Mostviertel verzaubern lässt, in die Bilderwelten von La Gacilly-Baden Photo eintaucht oder eine Aufführung des Theaterfestes besucht: Niederösterreich ist ein wahres Kulturparadies und hat für jede und jeden etwas zu bieten.“

Highlights des Kulturkalenders

Theaterfest Niederösterreich (04.06 – 01.09.)

Vor 30 Jahre begann die Erfolgsgeschichte des Theaterfests Niederösterreich. Damals schlossen sich die IntendantInnen in Niederösterreich zusammen, um gemeinsam das Sommertheater in Niederösterreich voranzubringen. Heute umfasst das Theaterfest 20 Spielorte, die dem Publikum ein erstklassiges Programm auf höchstem Niveau präsentieren. Im Spätsommer-Programm finden sich Highlights wie die Operette ‚Wiener Blut‘ von Johann Strauss Sohn, das Musical ‚We will Rock You’ von Queen und Ben Elton, die Komödie ‚Der Diener zweier Herren‘ von Carlo Goldoni sowie zahlreiche Angebote für Kinder.

Festival La Gacilly-Baden Photo (13.06. – 13.10.)

Das siebte Festivaljahr präsentiert die Werke der besten UmweltfotografInnen der Welt. Auf sieben Kilometern, eingebettet in die Gartenkunst von Baden, können die BesucherInnen in faszinierende Bilderwelten eintauchen. 30 Ausstellungen verbinden Kunst und Natur auf einzigartige Weise und laden die Gäste ein, die Welt aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Tangente St. Pölten (30.04. – 06.10.)

Mit einem Fokus auf Ökologie, Erinnerung und Demokratie bietet das Tangente Festival für Gegenwartskultur in St. Pölten ein vielfältiges Programm aus bildender Kunst, Theater, Musik, Literatur und Diskursformaten. Die gesamten Stadtgebiete der niederösterreichischen Landeshauptstadt werden zur Bühne für nationale und internationale Projekte, die zudem Raum für innovative künstlerische Projekte und kulturellen Austausch schaffen. BesucherInnen können unter anderem am Kreativ-Workshop mit Katya Dimova ‚Pflanzenfarben‘ am 25.08. teilnehmen oder die Weltpremiere des Stückes ‚Maria Stuart‘ im Landestheater Niederösterreich am 13.09. erleben.

Kultur.Sommer.Semmering (03.07. – 01.09.)

Im prächtigen Ambiente des Grandhotels Panhans am Semmering sorgen renommierte Theatergrößen sowie MusikerInnen für ein erstklassiges Programm. Lesungen, Kabarett, Theater, Klassik, Jazz, Wiener Lied und mehr bieten sowohl bereits Kulturerprobten als auch neugierigen EinsteigerInnen ein unvergleichliches kulturelles Erlebnis. Dieses spätsommerliche Highlight lässt sich perfekt mit der neuen Sommerfrische am Semmering verbinden. Wanderungen entlang der Weltkulturerbe-Bauten der Semmeringerbahn, Spaziergänge vorbei an den historischen Villen am Semmering sowie Restaurantbesuche mit großartiger Aussicht im Looshaus oder im Seewirtshaus sind nur einige der möglichen Aktivitäten.

Hin&Weg (09.08. – 18.08.)

Das Hin & Weg Theaterfestival in Litschau bietet im Kulturkalender des Waldviertels einen besonderen Höhepunkt. Dieses Jahr stehen die Themen Identität und Teilen im Mittelpunkt. Die KünstlerInnen bieten dem Publikum Denkanstöße und neue Blickwinkel zu Kapitalismus, ethnischen Spannungen, Erich Kästner, Gert Jonke und Transsexualität.

Gipfelklaenge (06.09 – 08.09.)

Die imposanten Berge rund um Ybbsitz werden im September zu Open-Air-Bühnen: an zwei Tagen im Spätsommer vereint sich so Musik mit der umgebenden Natur. Musikalisch werden die Sinne der Gäste von Die Strottern, Wieder, Gansch & Paul feat. Musikverein Ybbsitz, Nordwestpassage, Sigrid Horn und vielen mehr verzaubert.

Grafenegg Festival (16.08. – 08.09.)

Auch heuer treffen sich große, internationale Orchester und herausragende SolistInnen aus aller Welt, um den Gästen ein unvergleichliches Programm zu bieten. Zentrale Spielstätten sind die Open-Air-Bühne Wolkenturm inmitten des 32ha großen Schlossparks und der Konzertsaal Auditorium, der für Martineen und als Ausweichspielstätte genutzt wird. Den Höhepunkt der Saison bildet das Programm von Mitte August bis Anfang September mit Gastorchestern, wie dem Pittsburgh Symphony Orchestra, dem Filarmonica della Scala di Milano, dem Orchestre National de France und dem Bayreuther Festspielorchester.

Weitere Infos zu den Festivals unter: www.niederoesterreich.at/festivalland-niederoesterreich