Eine der Lernidee-Neuheiten für 2025/26 liegt dem Produktentwickler bei Lernidee Erlebnisreisen Mehdi Langanke ganz besonders am Herzen: „Mit dem Great European Express erfüllt sich für uns ein lang gehegter Wunsch, eine der berühmtesten Zugstrecken als eine eigens für uns zusammengestellte Sonderzugreise anzubieten: auf den Spuren der legendären Express-Züge geht es auf der Strecke Paris - Istanbul bis in den Orient. Wie bei Lernidee üblich werden auch hier lange Distanzen nachts zurückgelegt, während tagsüber spannende Ausflüge, Besichtigungen und Begegnungen mit einer gelungenen Mischung aus Natur und Kultur anstehen.“

Weitere neue Reisen, an denen die Berliner in den vergangenen Wochen gearbeitet haben und die jetzt buchbar sind, umfassen unter anderem eine äußerst komfortable Reise im SJourney-Sonderzug quer durch Vietnam, zwei um den zentralasiatischen Geheimtipp Tadschikistan ergänzte Reisevarianten des etablierten Orient Silk Road Express sowie eine weitere Zugreise durch das Trendziel Japan. Fest etabliert und weiterhin im Programm sind Exklusiv-Charter unter anderem vom African Explorer und dem noch komfortableren Rovos Rail in Afrika, des Deccan Odyssey in Indien sowie die beliebte Kombination Goldener Ahorn von Canadian und Rocky Mountaineer, die quer durch Kanada führt.

Katalogbestellung, Provision & weitere Infos

Alle Zugreisen sind ab sofort buchbar. Weitere Informationen, Katalogbestellungen sowie Social-Media-Inhalte erhalten Counter-Profis im Partnerbereich auf www.lernidee.de

Die Provisionen - mindestens 10% ab der ersten Buchung - bleiben unverändert.

Überblick für 2025/26

Neuigkeiten & optimierte Programme:

Die neue Sonderzugreise mit dem Great European Express führt von Paris nach Istanbul beziehungsweise in entgegengesetzter Richtung durch gleich sieben Länder Europas: Frankreich, die Schweiz, Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und die Türkei. An Bord des Sonderzuges sorgen Speise- und Barwagen sowie komfortable Schlafwagen unterschiedlicher Kategorien, größtenteils mit Abteilen mit privater Dusche und WC, für ein komfortables Abenteuer auf legendärer Route.

Neu im Programm ist außerdem eineumfassende Vietnam-Zugreise mit dem edlen SJourney-Sonderzug von Hanoi nach Saigon

Ein Comeback nach einjähriger Pause liefert der Exklusiv-Charter des nostalgischen Al Ándalus von Sevilla nach Santiago de Compostela.

Im Joint Venture mit der usbekischen Staatsbahn geht der Orient Silk Road Express in der Saison 2025/26 mit einem verbessertem Routing inklusive Tadschikistan in sein 20. Jahr.

Ausgebaut wurde das stark nachgefragte Japan-Programm – neben der 16-tägigen Rundreise über die japanischen Hauptinseln ist im nächsten Jahr eine neue 12-tägige Zugerlebnisreise über die Insel Honshu im Portfolio.

Klassiker im Lernidee-Portfolio für Zugreisen:

Der aus dem TV bekannte African Explorer in vier verschiedenen Varianten, durch fünf Länder: Als Juwel der Wüste zwischen Kapstadt und Windhoek sowie als 4-Länder-Kombination durch Südafrika, Eswatini, Mosambik und Simbabwe.

Der luxuriöse Rovos Rail als Exklusiv-Charter zwischen Kapstadt und Dar Es Salaam oder als Sonderzugreise vom Atlantik (Angola) zum Indischen Ozean (Tansania)

Marktführer ist Lernidee bei Zugreisen durch Kanada – ob zwischen den Küsten mit dem Canadian und Rocky Mountaineer auf der Reise Goldener Ahorn oder per Linienzug, sowie bei Zugreisen an der Westküste oder im Norden bis zum Polarkreis oder sogar als Zug- und Schiffskombination.

Indien auf Schienen an jeweils zwei Terminen pro Jahr im besten Zug Asiens - dem Deccan Odyssey

Das umfangreiche Schweiz-Programm – legendäre Alpenpanoramen, die bei Fahrten mit einigen der bekanntesten und charmantesten Zügen der Welt (Glacier Express, Bernina Express), egal ob im Sommer oder Winter, nur einige von zahlreichen Höhepunkten sind.

