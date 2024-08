Oceania: Höhepunkte der Europa-Saison 2025

Im Jahr 2025 bietet Oceania Cruises Europakreuzfahrten zwischen sechs und 34 Tagen an, die Gäste zu den atemberaubendsten Zielen des Kontinents führen. Die kleinen, luxuriösen Schiffe brechen zu idyllischen Inseln, dramatischen Fjorden, beliebten Ferienorten und pulsierenden Städten auf. Die speziell konzipierten Landausflüge der internationalen Reederei stellen dabei die Zusammenkunft mit den Einheimischen und lokalen Gemeinschaften in den Mittelpunkt des Reiseerlebnisses.

Einer der Höhepunkte der Europa-Saison 2025 ist das Debüt des neuesten Schiffes der Reederei, der AlluraTM, die Mitte Juli von Triest aus zu ihrer Jungfernfahrt aufbricht, bevor sie in ihrer ersten Saison Reisen im östlichen und westlichen Mittelmeer unternimmt.

Außergewöhnliche Erlebnisse an Land

Auf jeder Europakreuzfahrt stehen Passagieren Hunderte von Landausflügen in kleinen Gruppen zur Auswahl, die dazu einladen, Europas Naturwunder und die einzigartige lokale Kultur zu entdecken. Eine neue, exklusive kulinarische Entdeckungstour in Palma bringt TeilnehmerInnen zum Beispiel das reiche kulinarische Erbes Mallorcas näher. Diese vom Chefkoch geführte Tour beinhaltet einen Besuch des lebhaften „Olivar“-Marktes sowie einen Ausflug in die raue Landschaft zur Olivenfarm Treuer. Anschließend bereiten sie in einem spanischen Kochkurs an Bord des Schiffes die zuvor frisch gekauften Meeresfrüchte, Käse, saisonale Früchte, Gemüse und Olivenöl zu.

Neben den kulinarischen Erlebnissen bietet Oceania Cruises ebenfalls eine Vielzahl von Landausflügen für unterschiedlichste Interessen an. Die „Go Local“-, „Go Green“- und „Beyond Blueprints“-Touren setzen den Schwerpunkt auf Abenteuer, Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Architektur. Eine herausragende neue Tourenkollektion, „Capture the Moment“, konzentriert sich auf die Fotografie und bietet Tipps und Techniken für die besten Aufnahmen mit Kameras oder Handys, während Besucher lokale Sehenswürdigkeiten erkunden.

Höhepunkte der Europa-Saison 2025

Soul of Civilization: 26. Mai – 4. Juni an Bord der Marina, 9 Tage von Barcelona nach Athen (Piräus): Vom Mittelmeer und der Ägäis geht es zu klassischen Tempeln, Moscheen und archäologischen Stätten, die die Wiege der westlichen Zivilisation darstellen. Dabei fährt die Marina entlang den malerischen Küsten den griechischen Inseln und verbringt eine Nacht im faszinierenden Istanbul.

Fairytale Isles & Fjords: 15. Juni – 29. Juni an Bord der Vista, 14 Tage von London (Southampton) nach Oslo: Naturliebhaber erkunden auf dieser Reise die Schönheit Norwegens und die zerklüfteten Landschaften der Britischen Inseln. Begegnungen mit Ponys der Shetland-Inseln, ein Besuch der kunstvoll geschnitzten Stabkirche Gol in Oslo und die Fahrt durch den atemberaubenden Sognefjord, dem längsten Fjord Skandinaviens, sind nur ein paar der Highlights.

Scottish & Nordic Voyager: 30. Juni – 11. Juli an Bord der Marina, 11 Tage von London (Southampton) nach Reykjavik: Gäste schlendern durch das pulsierende London, bevor sie den historischen Charme von Edinburgh und die raue Schönheit von Invergordon und Lerwick in Schottland erkunden. Majestätische Fjorde und bezaubernde Dörfer zeigen die natürliche und kulturelle Pracht Nordeuropas. Ein Tipp in Ålesund ist eine Reise zur Insel Godøy und ein Sprung von einer schwimmenden Sauna im Herzen der Stadt aus.

Iberian Idylls: 6. September – 16. September an Bord der Allura, 10 Tage von Monte Carlo nach Lissabon: Passagiere beginnen an der glitzernden Côte d'Azur, bevor sie in die reiche Welt der Iberer eintauchen, die erstaunliche gotische und maurische Meisterwerke wie den berühmten Giralda-Turm, den Alcazar in Sevilla, das Museum von Portimão und das Jeronimos-Kloster in Lissabon beherbergt. Zudem besuchen sie das unverwechselbare Gibraltar und Tanger.

Civilization's Dawn: 11. September – 25. September an Bord der Nautica, 14 Tage von Athen (Piräus) nach Valletta: Passagiere erleben zwei herrliche Wochen im östlichen Mittelmeer, in denen sie die unverwechselbaren Kulturen und zeitlosen Küsten von Griechenland und der Türkei kennenlernen. Bei einer Übernachtung in Istanbul besichtigen sie den wunderschönen Topkapi-Palast, die beeindruckende Hagia Sophia und die Blaue Moschee. Oder sie schlendern über den Gewürzmarkt und den berühmten Großen Basar. Alternativ machen sie eine Kreuzfahrt auf dem Bosporus, um die Stadt und ihre Umgebung aus einer anderen Perspektive zu sehen.

