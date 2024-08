Die Reisewelt ist eine führende Reisebüro-Kette in Österreich die KundInnen ein breites Spektrum an Reiseangeboten bietet. In dem neuen Katalog "Genuss am Fluss" dreht sich dabei alles um Europas Flüsse und die umliegenden Kultur- und Naturlandschaften, die sich mit der Amadeus-Flotte ideal entdecken lassen.

Premium-Flusskreuzfahrten 2025

Im neuen Katalog zu finden sind Routen am Rhein, Main, Mosel, Saar, auf den holländischen und belgischen Wasserwegen, Donau, Seine, Rhone & Saone. Mit den exklusiven Reiseangeboten profitieren Agents und KundInnen von:

Frühbucherpreisen: Sichern Sie sich attraktive Rabatte für Ihre Kunden.

Umfangreichen Leistungen: Von der Anreise bis zu den Ausflügen - alles aus einer Hand und im Preis inkludiert

Höchstem Komfort: Die Amadeus-Flotte bietet ein unvergleichliches Reiseerlebnis.

Katalog-Anforderung unter: gruppe@reisewelt.at (red)