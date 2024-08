Award-Cruise: nicko cruises ehrt SpitzenvertriebspartnerInnen

Der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte lud seine SpitzenvertriebspartnerInnen vom vom 1. bis 4. August 2024 auf eine Fahrt von Bremerhaven nach Amsterdam an Bord der Vasco da Gama ein. Im Rahmen der viertägigen Reise wurden sowohl gemeinsame Erfolge von nicko cruises und seinen VertriebspartnerInnen hervorgehoben als auch neue Inspiration und Motivation für kommende Herausforderungen geschöpft.

nickoSTARS-Awards für Top-PartnerInnen

Glanzvoller Höhepunkt der Reise bildete die glamouröse Award-Nacht, bei der die herausragendsten VertriebspartnerInnen geehrt wurden - in diesem Jahr verlieh nicko cruises insgesamt elf nickoSTARS-Awards. Darüber hinaus wurde den TeilnehmerInnen im Rahmen der exklusiven Kreuzfahrt zahlreiche Informationen zu Produktneuheiten und -portfolio sowie ein vielseitiges Programm an Bord geboten.

„Die Reise ist nicht nur ein wertschätzendes Dankeschön an unsere Spitzenvertriebspartner, sondern auch eine hervorragende Gelegenheit, die Bindungen innerhalb der nickoSTARS-Familie zu stärken“, erklärt Michael Baden, Chief Commercial Officer des Unternehmens. „Die Leidenschaft und das Engagement, mit dem die Partner unsere Philosophie time to discover und Slow Cruising vermitteln, tragen dazu bei, nicko cruises als Synonym für herausragende Kreuzfahrterlebnisse zu erfahren“, ergänzt Head of Sales Bert Freter.

Alle Preisträger und Kategorien im Überblick:

Kategorie - Award-Gewinner

Bester Verkäufer Flussreisen - SEEREISEDIENST

Bester Verkäufer Kreuzfahrten - Astoria Reisebüro GmbH

Bester Verkäufer Weltreisen - Kreuzfahrtberater GmbH

Bester Gruppenpartner Flussreisen - Die Weltenbummler GmbH

Bester Gruppenpartner Kreuzfahrten - Hanseat Reisen GmbH

Bestes Online-Reisebüro - e-hoi GmbH

Beste Reisebürokette - Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH

Bester Busveranstalter - PA Touristik GmbH & Co. KG

Newcomer Reisebüro - Baumann Touristik

Reisebüro mit bester Entwicklung - Reudnitzer Reisen GmbH

Reisebüro mit besten Marketingideen - Ruefa GmbH

Partner-Bonusprogramm nickoSTARS

Mit dem Bonusprogramm nickoSTARS sammeln Vertriebspartner für jeden Euro Umsatz im Fluss- und Hochseebereich automatisch je einen Punkt. Insgesamt gibt es dabei vier unterschiedliche Punkte-Stufen: GO-, PRO-, TOP- und STAR-Level. Je nach Punktezahl qualifizieren sich die Partner für eine Stufe und erhalten verschiedene Vorteile, Vergünstigungen und Verkaufsunterstützungen sowie kostenlose Kabinen. Die Berechnung erfolgt rückwirkend auf Basis der Umsätze im Buchungszeitraum vom 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres, ohne gesonderte Anmeldung, ab der ersten Buchung im Zeitraum. Den Status, den Vertriebspartner dadurch erreichen, behalten sie jeweils für die folgenden 12 Monate.

Weitere Infos zum Bonusprogramm unter: www.nicko-cruises.de/nicko-stars (red)