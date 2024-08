schauinsland-reisen: Weitere Schulungstermine im August

Aufgrund der hohen Nachfrage, bietet schauinsland-reisen seinen VertriebspartnerInnen weitere Termine für Web-Seminare an, in denen sie mit allen wichtigen Informationen rund um den Verkauf der Explorer-Produkte versorgt werden. Neben den Basis-Schulungen gibt es auch dieses Mal Advanced-Termine für diejenigen, die bereits erste Erfahrungen mit dem Buchungssystem TripBuilder haben und ihr Wissen noch weiter vertiefen möchten. In einem weiteren Web-Seminar zu Dubai dreht sich alles um das Hotel Banyan Tree Dubai und das nagelneue und in unmittelbarer Nähe gelegene Hotel Delano Dubai.

Termine im Überblick:

Explorer-Basis:

Das Seminar bietet Basisinformationen für das spezielle Explorer-Buchungssystem TripBuilder.

Datum / Uhrzeit:

13. August 2024: 9:00 - 10:00 Uhr

28. August 2024: 12:00 - 13:00 Uhr

Explorer-Advanced:

Der Kurs richtet sich an Agents, die das Basis-Seminar bereits abgeschlossen haben sich bereit für den nächsten Schritt fühlen, um ihr Wissen zum Bausteinprodukt Explorer zu erweitern und im Umgang mit dem Buchungssystem TripBuilder zum Profi zu werden.

Datum / Uhrzeit:

15. August 2024: 12:00 - 13:00 Uhr

27. August 2024: 8.30 - 9.30 Uhr

Partner Web-Seminar Banyan Tree Dubai & Dealano Dubai:

In diesem Kurs dreht sich alles um das Top-Hotel Banyan Tree Dubai und das neue Delano Dubai. Die Teilnehmenden erhalten alle wichtigen Detailinfos, um ihren KundInnen wertvolle Tipps für einen Urlaub in diesen Hotels der Superlative an die Hand geben zu können.

Datum / Uhrzeit:

29. August 2024: 9:00 - 10:00 Uhr

Anmeldung: ab sofort auf slr-info.de im Bereich Schulungen. (red)