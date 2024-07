Geführte Touren mit Einheimischen auf Aruba

Geschmacksreise: Wein, Rum und Gin

Das Alto Vista Weingut ist das erste und einzige Boutique-Weingut der Insel, das karibische Weine hergestellt. Die natürliche Umgebung und die lokalen Gegebenheiten schaffen ein besonderes Terroir, das sich in den Aromen der Weine widerspiegelt. Geführte Touren mit Verkostung und Besichtigung der Weinberge können direkt über die Website des Weinguts gebucht werden.

Ebenso empfehlenswert ist ein Besuch der Pepe Margo Destillerie, die lokalen Rum und Gin herstellt und Erlebnistouren wie die „Barrel Experience", eine geführte Verkostung, anbietet. Besucher können nicht nur ihre Sinne mit feinen Spirituosen und lokalen Köstlichkeiten verwöhnen, sondern auch mehr über die Geschichte von Arubas einziger Craft-Brennerei in der historischen Wilhelminastraat erfahren.

Naturerkundungen: Wassersport, Rad- und Wandertouren

Die Naturschönheiten Arubas laden dazu ein, sowohl zu Wasser als auch zu Lande erkundet zu werden. Mit Segel-, SUP-, Kajak- oder Schnorcheltouren können Besucher das karibische Meer aus nächster Nähe erleben. Gerade entlang der Nord- und Ostküste gibt es zahlreiche Anbieter wie Red Sail Sports oder Aruba Outdoor Adventures, die Touren zu unterschiedlichen Erfahrungslevels anbieten.

Auch auf dem Festland kommen Aktivurlauber mit geführten Mountainbike-Touren oder Wanderungen auf ihre Kosten. Neu sind Eco-Bike-Touren, die von Stezo bereitgestellt werden und die es Besuchern ermöglichen, viele Attraktionen der Insel auf aktive und nachhaltige Weise zu entdecken.

Kulturschätze auf der Insel

Zu den kulturellen Highlights der Insel zählen die bunten Wandgemälde an den Häuserfassaden von San Nicolas. Ihre Hintergründe und Bedeutungen werden bei einer Walking Tour, wie sie von Aruba Mural Tours angeboten wird, erläutert. Eine weitere Tour für Kulturinteressierte ist die „Historic Cultural Downtown Walking Tour”, die einen umfassenden Einblick in das Erbe und die Kultur Arubas bietet, indem verschiedene Sehenswürdigkeiten, Denkmäler und Museen während eines zweieinhalbstündigen Spaziergangs durch Oranjestad besucht werden.

Ebenso geschichtsträchtig ist die Royal Aruba Aloe Factory, die im Jahr 1890 gegründet wurde und eines der wenigen Aloe-Unternehmen der Welt ist, das seine eigene Aloe Vera anbaut, erntet und auch verarbeitet. Bei einer geführten Besichtigung der Fabrik haben Besucher die Möglichkeit, den Produktionsprozess der nützlichen Pflanzenart kennenzulernen, die hinsichtlich ihrer Qualität als die beste der Welt gilt.

Tierbegegnungen: Eseln und Schmetterlinge

Um die Tierwelt der Karibikinsel hautnah zu erleben, können Reisende neben Vogelbeobachtungstouren und Co. auch verschiedene Einrichtungen zum Tierschutz auf der Insel besuchen. Das „Donkey Sanctuary” in Bringamosa, das besonders bei Familien beliebt ist, beherbergt über hundert Esel und bietet informative Touren auf dem Gelände an. Hierbei können sich Jung und Alt über die Einrichtung informieren und erfahren, wie sie selbst zum Schutz der Esel beitragen können. Ebenso lohnenswert ist ein Besuch der örtlichen Schmetterlingsfarm, einem tropischen Garten, in dem bunte Schmetterlinge in großer Zahl zu bewundern sind. Die Tourguides geben dabei interessante Einblicke in die Gewohnheiten der Insekten und ihre faszinierende Metamorphose von der Raupe bis zum Schmetterling. (red)