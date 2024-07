Oceania launcht neues Partner-Tool

Mit diesem Tool würden Berater schnell und einfach persönliche, markengerechte Informationen von Oceania Cruises an ihre KundInnen senden können, schreibt die Reederei in einer Presseinformation. „Während wir uns auf weiteres Wachstum mit unserem achten Schiff, Allura, vorbereiten, wird dieses Tool unseren Reisepartner beim gemeinsamen Erfolg unterstützen“, sagt Nikki F. Upshaw, Senior Vice President of Global Sales bei Oceania Cruises. „Oceania Insider Connect ist eine innovatives Tool, das den Geschäftsausbau einfach und effizient macht. Damit sind unsere Berater in der Lage, die Erfahrung von Oceania Cruises zu teilen, ihr Engagement zu steigern und dauerhafte Gästebeziehungen aufzubauen – und das alles mit wenig Arbeit.“

Zwei Marketinglösungen

Diese würden Co-Branding-Marketing-Seiten zur Präsentation der Reiserouten von Oceania Cruises, der Erlebnisse an Bord, der Reiseziele, der Schiffe und der neuesten Werbeaktionen und eine Co-Branding-Website mit Echtzeit-Preisen und Verfügbarkeiten, die den Beratern direkt verwertbare Leads liefere, beinhalten. Zusätzlich zu den vorgefertigten Inhalten und Angeboten mit Bildern und Marketingmaterial unterstützt Oceania Insider Connect Partner bei ihrer Marketingarbeit, indem es KI nutzt, um Vorschläge für Social Posts und Kunden-E-Mails zu machen sowie QR-Codes zu erstellen, die mit der eigenen Website verbunden sind.

Die neue Lösung basiert auf der Technologie von Approach Guides, einer führenden Plattform zur Optimierung von Inhalten für Reisemarken und entwickeln einfach zu bedienende Anwendungen für Reisepartner. Die Schwestermarken von Oceania Cruises, Norwegian Cruise Line und Regent Seven Seas Cruises, würden ihre jeweiligen Versionen dieses Services (NCL Connect und Regent Connect) bereits erfolgreich einsetzen, heißt es weiter.

Webinar zum Kennenlernen

Reisepartner können ab sofort mit der Nutzung von Oceania Insider Connect unter inspires.to/oceania (keine Anmeldung erforderlich) beginnen und mit ihrem Co-Branding versehen. Nikki Upshaw wird am 31. Juli um 9:30 Uhr in einem Webinar alle Funktionen und Vorzüge des neuen Tools vorstellen.

Anmeldung: https://event.on24.com/wcc/r/4630979/F765325774B3D386B6B1CF858A757B77 (red)