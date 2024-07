Antigua und Barbuda: Ferienhäuser statt Strandresort

Was die Unterkünfte vereint, sind Privatsphäre, die Freiheit zur Selbstversorgung und viel Platz zum Leben für Paare, Kinder und Haustiere. Mit Leistungen von Smart-TV bis Privatpool, von Brot- bis Concierge-Service bieten einige Häuser reichlich Komfort. Bis 2028 soll das Segment der Ferienhäuser um 3% wachsen, wobei bereits heute ein Drittel des weltweiten Umsatzes durch Europäer generiert werde (Quelle: Statista / Hoteltechreport), wie die Antigua & Barbuda Tourism Authority mitteilt.

Von Robinson-Crusoe-Idylle bis City-Apartment

Auf Antigua und Barbuda sind die Regionen an der Dickenson Bay und English Harbour für IndividualistInnen ideal: Einsame Buchten bieten Robinson-Crusoe-Feeling, während nahegelegene Supermärkte und Restaurants eine gute Selbstversorgung ermöglichen. Das schätzen etwa BewohnerInnen des Antigua Villages oder des Buccaneer Beach Clubs, die jeweils direkt am Strand am Rande der Stadt St. John’s liegen und verschiedene Apartmenttypen versammeln.

Wer es luxuriöser mag, wohnt in den Apartments von Tamarind Hill, oberhalb des Meeres direkt in die Klippen des Darkwood Beaches gelegen. Perfekt geeignet zum Entschleunigen sind die Barbuda Cottages, auf der kleinen Schwesterninsel Barbuda unmittelbar am Strand erbaut. Das Eiland lässt sich mit dem Rad oder Taxi erkunden und bieten vor allem viel Ruhe und Natur.

Einen Überblick über das Ferienhaus-Angebot auf Antigua und Barbuda findet man auf Tailor Made Antigua und Visit Antigua & Barbuda. Ab November 2024 fliegt die Condor jeden Dienstag direkt von Frankfurt am Main zum VC Bird International Airport auf Antigua. (red)