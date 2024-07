Albena: Tennis-Camps und Turniere anlässlich Jubiläum

Das größte Seebad Europas mit insgesamt 22 ITF-geprüften (International Tennis Federation) Sand- und 3 Hallenplätzen, professionellen TrainerInnen und einem modernen Tenniszentrum sponsort von 29. August bis 1. September das Tennis-Turnier „Young Generation Trophy“ in Berlin und will auch in den kommenden vier Jahren unterstützend dabei sein, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Veranstalter des Turniers, der Tennis Club 1899 e.V. Blau-Weiss Berlin, der insgesamt 4.000 Mitglieder zählt, veranstaltet regelmäßig Trainings-Camps für seinen Nachwuchs, demnächst soll es mit rund 50 Kindern an die Schwarzmeerküste nach Albena gehen. Auch die Deutsche Tennis Akademie (DTA) führt durchschnittlich bis zu acht Trainingscamps für Kinder und Jugendliche pro Jahr in Albena durch.

Da das Feriendorf in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag feiert, bietet es als Special 15 einwöchige Tenniskurse für Kinder und Erwachsene an. Zudem organisiert das Resort in diesem Jahr zahlreiche Turniere, wie den Albena Cup (16. bis 19. August). Zudem nutzen jedes Jahr zahlreiche Vereine die guten Bedingungen in Albena für ihre Trainings und Wettbewerbe. (red)