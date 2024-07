Die schönsten Strände in St. Pete-Clearwater

Das Tourismusbüro Visit St. Pete-Clearwater hat die besten Strand-Tipps

Pancakes am Pass-a-Grille Beach

Ein bisschen Hippie, Beach-Vibes, alles relaxt und ungezwungen – so präsentiert sich der Pass-a-Grille Beach. An Wochentagen außerhalb der Saison hat so mancher den kilometerlangen, feinen Pudersandstrand ganz für sich allein. Der kleine Ort entlang des Strandes lädt mit seinen kleinen Geschäften, Cafés und Restaurants zum Bummeln ein. Auch mit dem Fahrrad lässt sich die idyllische Gegend in St. Pete-Clearwater sehr gut erkunden.

Paddeln durch Mangrovenwälder

Caladesi Island ist eine Insel, zu der einmal in der Stunde eine Fähre fährt. Naturliebhabern bietet sie die Option, den Strandtag mit Erkundungstouren in die Mangrovenwälder der Insel zu kombinieren. Wer sehr sportlich unterwegs ist, der kann mit einem Kajak vom Festland hinüberpaddeln. Der Vorteil: Man hat das Kajak mitgebracht und kann anschließend durch die Mangrovenwälder paddeln. So erkunden Wassersportler das Ökosystem der Küste hautnah.

Der schönste Strand der USA

Der Clearwater Beach wurde mehrere Jahre in Folge zum besten Strand der USA gewählt. Der Strand lockt mit vielen Aktivitäten sowie kleinen Shops und Restaurants. Besonders beliebt ist unter anderem ein Besuch in Frenchy’s Rockaway Grill. Dort genießen Gäste nur wenige Schritte vom Meer entfernt das lokal berühmte Grouper Sandwich gemeinsam mit einem Craft-Beer aus der Region. Auch beliebt: Beach-Volleyball oder einen Jetski mieten. Die Strandpromenade ist bunt und strahlt einen besonders lebensfrohen und aktiven Vibe aus. Zum Sonnenuntergang erwacht die Pier 60 mit einem täglichen Sunset Festival zum Leben. Die Sonnenuntergänge am Clearwater Beach werden dort jeden Tag zu einem Event, untermalt von Musikeinlagen und Auftritten von Künstlern und Akrobaten

Für Angler & Seafood-Liebhaber: Madeira Beach

Wer wissen möchte, wie es früher in einem Fischerort an der Küste Floridas ausgesehen haben mag, der sollte das John's Pass Village and Boardwalk in Madeira Beach besuchen. Die Holzhäuser sind über Stege direkt am Wasser verbunden. Zahlreiche kleine Geschäfte laden zum Stöbern ein, Seafood ist in den unterschiedlichsten Variationen zu haben – und wer Lust hat, selbst fischen zu gehen, kann mit einem Boot hinausfahren und sein Glück versuchen. Mit dabei sind bei den Chartertouren erfahrene Angler, die mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Baden wie einst Marilyn Monroe und Joe DiMaggio

Das glamouröse Paar Marilyn Monroe und Joe DiMaggio liebte Redington Shores. Dieser Ort ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt, da der Sandstrand sehr seicht ins Meer übergeht. Sie schätzen das relaxte (Ferien-)Leben. Wasservögel und Delfine beobachten, lange Strandspaziergänge – all das ist in diesem Teil von St. Pete/Clearwater möglich.

Honeymoon Island Quality-Time für Zwei- und Vierbeiner

Auf Honeymoon-Island gibt es einen eigenen Hundestrand. Den Namen hat die Insel einer Marketing-Aktion zu verdanken. Bei einem Mittagessen mit einem Freund, der Herausgeber eines Magazins war, meinte Clinton Washburn vor über 80 Jahren, dass die Insel doch ein optimaler Ort für Frischvermählte sei. Gesagt, getan: Am 8. Mai 1940 kamen die ersten Hochzeitspaare auf die Insel und diese hatte ihren neuen Namen. Heute kommen noch immer Paare, um auf Honeymoon Island Zeit zu verbringen. Inzwischen zieht die Insel aber weitere Besucher an, darunter unter anderem Vierbeiner. (red)